Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-звезда Шахтера высказался о завершении карьеры
17 мая 2026, 19:18
Экс-звезда Шахтера высказался о завершении карьеры

Мхитарян готовится к серьезному разговору с руководством Интера

Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

37-летний бывший полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян, который в настоящее время выступает за миланский «Интер», прокомментировал слухи о завершении карьеры.

Контракт армянина с итальянским клубом истекает в июне. Ранее он допускал, что покинет «Интер» в конце сезона.

«Я еще не определился со своим будущим, я поговорю об этом с клубом, а потом решу, продолжать ли или завершить футбольную карьеру», – цитирует игрока журналист Маттео Моретто.

Мхитарян присоединился к «Интеру» в 2022 году на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел за первую команду «нерадзурри» 38 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Интер Милан Генрих Мхитарян чемпионат Италии по футболу Серия A Шахтер Донецк
Андрей Плыгун Источник
