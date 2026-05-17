Экс-звезда Шахтера высказался о завершении карьеры

37-летний бывший полузащитник «Шахтера» Генрих Мхитарян, который в настоящее время выступает за миланский «Интер», прокомментировал слухи о завершении карьеры.

Контракт армянина с итальянским клубом истекает в июне. Ранее он допускал, что покинет «Интер» в конце сезона.

«Я еще не определился со своим будущим, я поговорю об этом с клубом, а потом решу, продолжать ли или завершить футбольную карьеру», – цитирует игрока журналист Маттео Моретто.

Мхитарян присоединился к «Интеру» в 2022 году на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел за первую команду «нерадзурри» 38 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.