  4. «У нас не может быть «гнилых яблок». В Дженоа оценили уход Малиновского
17 мая 2026, 18:01
«У нас не может быть «гнилых яблок». В Дженоа оценили уход Малиновского

Руслан был примером для команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер итальянского «Дженоа» Даниэле Де Росси прокомментировал уход из команды 33-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Игрок сборной Украины присоединился к генуэзцам летом 2023 года, став одним из лидеров команды. Де Росси признался, что украинец ему нравился. И не только как игрок. Специалист отметил, что Малиновский имеет атакующий профиль, однако он считал его больше опорником, поскольку Руслан был опорой для команды.

«Он дал нам все, он был примером. Эта команда выжила благодаря таким людям, как он. Мы обсуждаем, как его заменить. На Wyscout и в статистике не видно, кто они как личности. У нас не может быть «гнилых яблок», потому что в этой раздевалке собрались замечательные люди, и Малиновский – один из них», – сказал Де Росси.

По сообщениям СМИ, Малиновский продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре», где уже играют украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов.

Андрей Плыгун Источник: Tuttomercatoweb
