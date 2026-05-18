Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал своё будущее после завершения сезона 2025/26.

Украинец, вышедший в стартовом составе в победном матче против «Эшторила», высказался сдержанно, но показательно о своем будущем в Лиссабоне.

«Нет», – ответил Трубин на вопрос, собирается ли он покидать клуб.

На вопрос, хочет ли он продолжить выступления за лиссабонский клуб, украинец ответил четко: «Да. Я очень счастлив».

Трубин присоединился к «Бенфике» в 2023 году и проводит уже третий сезон в составе «орлов». В сезоне 2025/26 он сыграл 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча, а также забил один гол – в ворота «Реала» в Лиге чемпионов.