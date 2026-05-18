В сборной Украины решили расстаться с иностранным тренером
Альберто Босх покинул сборную
Помощник главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Альберто Босх официально попрощался с национальной командой.
Испанский специалист поблагодарил за период работы в Украине и обратился к болельщикам в соцсетях.
«Благодарен за эти три года работы в сборной Украины. Успехов Украине и ее смелым людям в этот сложный период. Слава Украине», – написал Босх.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка в трех сетах переиграла Александру Эалу в матче 1/16 финала пятисотника
Футболист может перейти в «Арсенал»