В сборной Украины решили расстаться с иностранным тренером

Помощник главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Альберто Босх официально попрощался с национальной командой.

Испанский специалист поблагодарил за период работы в Украине и обратился к болельщикам в соцсетях.

«Благодарен за эти три года работы в сборной Украины. Успехов Украине и ее смелым людям в этот сложный период. Слава Украине», – написал Босх.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.