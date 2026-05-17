«Его игра выглядела шаткой». Миколенко получил вердикт в Британии

26-летний украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не смог помочь своей команде избежать поражения в матче 37-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (1:3).

Обозреватель Liverpool Echo Кристофер Бизли оценил игру украинца в 5 баллов из 10. Эксперт отметил, что Миколенко не смог качественно проявить себя ни в обороне, ни в атаке.

«Его игра выглядела несколько неуверенной, как для конца сезона: ему пришлось несколько раз нервно выбивать мяч, а когда он все-таки выходил вперед, то все же быстро отправлял прострелы в штрафную «Сандерленда». Два из трех — своей слабой правой ногой. Ни один из них не нашел адресата в синей форме», – написал журналист.

В текущем сезоне Миколенко принял участие в 35 матчах за первую команду «Эвертона», отметившись одной голевой передачей. За тур до завершения чемпионата его команда занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками.