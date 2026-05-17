334 матча. МЮ продолжил феноменальную серию на Олд Траффорд в АПЛ
Манчестер Юнайтед снова не проиграл домашний матч АПЛ, в котором выигрывал после первого тайма
Уникальная беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» длится уже 334 матча.
Данная серия состоит из тех поединков, в которых МЮ лидировал в счете после первого тайма.
Очередной жертвой Манчестер Юнайтед в этой серии стал Ноттингем Форест в матче 37-го тура АПЛ сезона 2025/26.
МЮ выигрывал после первого тайма (1:0) и в итоге одержал победу со счетом 3:2.
У Манчестера Юнайтеда еще нет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых лидировал в счете после первого тайма!
Manchester United have still NEVER lost a Premier League home game in which they've led at half time:— Squawka (@Squawka) May 17, 2026
◎ 334 games
◎ 308 wins
◎ 26 draws
◉ 0 defeats
