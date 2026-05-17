Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 334 матча. МЮ продолжил феноменальную серию на Олд Траффорд в АПЛ
Англия
17 мая 2026, 17:31 |
344
0

334 матча. МЮ продолжил феноменальную серию на Олд Траффорд в АПЛ

Манчестер Юнайтед снова не проиграл домашний матч АПЛ, в котором выигрывал после первого тайма

17 мая 2026, 17:31 |
344
0
334 матча. МЮ продолжил феноменальную серию на Олд Траффорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Уникальная беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» длится уже 334 матча.

Данная серия состоит из тех поединков, в которых МЮ лидировал в счете после первого тайма.

Очередной жертвой Манчестер Юнайтед в этой серии стал Ноттингем Форест в матче 37-го тура АПЛ сезона 2025/26.

МЮ выигрывал после первого тайма (1:0) и в итоге одержал победу со счетом 3:2.

У Манчестера Юнайтеда еще нет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых лидировал в счете после первого тайма!

Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых команда побеждала после первого тайма

  • 334 матча
  • 308 побед
  • 26 ничьих
  • 0 поражений
По теме:
ВИДЕО. Это ассист? АПЛ не засчитала голевую передачу Ярмолюка
Арсенал – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
«Прощай, МЮ, моя мечта сбылась»: Хойлунд вышел с эмоциональным заявлением
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед Олд Траффорд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча
Футбол | 17 мая 2026, 16:35 0
Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча
Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча

«Мехелен» так и не дожал соперника

Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Бокс | 17 мая 2026, 08:14 0
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги

Александр не будет драться с Джейком Полом

Слухи связывают Фаала с Динамо. Почему нет ни малейшего смысла этому верить
Футбол | 17.05.2026, 10:33
Слухи связывают Фаала с Динамо. Почему нет ни малейшего смысла этому верить
Слухи связывают Фаала с Динамо. Почему нет ни малейшего смысла этому верить
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Футбол | 16.05.2026, 19:22
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 11
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем