334 матча. МЮ продолжил феноменальную серию на Олд Траффорд в АПЛ

Уникальная беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» длится уже 334 матча.

Данная серия состоит из тех поединков, в которых МЮ лидировал в счете после первого тайма.

Очередной жертвой Манчестер Юнайтед в этой серии стал Ноттингем Форест в матче 37-го тура АПЛ сезона 2025/26.

МЮ выигрывал после первого тайма (1:0) и в итоге одержал победу со счетом 3:2.

У Манчестера Юнайтеда еще нет ни одного поражения в истории АПЛ на «Олд Траффорд» в тех матчах, в которых лидировал в счете после первого тайма!

Беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед в АПЛ на «Олд Траффорд» в матчах, в которых команда побеждала после первого тайма

334 матча

308 побед

26 ничьих

0 поражений