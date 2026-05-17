Фернандеш повторил рекорд. МЮ в зрелищном матче обыграл Форест

В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Поединок состоялся в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Бруну Фернандеш отдал 20-ю голевую передачу в сезоне, помогая «красным дьяволам» забить победный гол в матче. Таким образом, португалец повторил рекорд Тьерри Анри и Кевина Де Брюйне по наибольшему количеству голевых передач за сезон АПЛ – 20.

Английская Премьер-лига. 35-й тур, 4 мая

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Шоу, 5, Кунья, 55, Мбемо, 76 – Морато, 53, Гиббс-Уайт, 78

Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Гарри Магвайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Диогу Далот, Бруну Мигель Фернандеш, Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее, 80), Каземиро (Мейсон Маунт, 81), Кобби Мейну, Матеус Кунья (Патрик Доргу, 80), Амад Диалло

Ноттингем Форест: Матц Селс, Лука Нец (Жайр Паула, 84), Морато, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Морган Гиббс-Уайт, Николас Домингес (Ибраим Сангаре, 70), Элиот Андерсон, Омари Хатчинсон (Дилан Баква, 70), Крис Вуд (Тайво Авонии, 70), Игорь Жезус (Джеймс Макати, 84)

