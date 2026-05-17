  4. Фернандеш повторил рекорд. МЮ в зрелищном матче обыграл Форест
17.05.2026 14:30 – FT 3 : 2
17 мая 2026, 16:32 | Обновлено 17 мая 2026, 16:51
Фернандеш повторил рекорд. МЮ в зрелищном матче обыграл Форест

Матч завершился со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Поединок состоялся в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Бруну Фернандеш отдал 20-ю голевую передачу в сезоне, помогая «красным дьяволам» забить победный гол в матче. Таким образом, португалец повторил рекорд Тьерри Анри и Кевина Де Брюйне по наибольшему количеству голевых передач за сезон АПЛ – 20.

Английская Премьер-лига. 35-й тур, 4 мая
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2
Голы: Шоу, 5, Кунья, 55, Мбемо, 76 – Морато, 53, Гиббс-Уайт, 78

Манчестер Юнайтед: Сен Ламменс, Гарри Магвайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Диогу Далот, Бруну Мигель Фернандеш, Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее, 80), Каземиро (Мейсон Маунт, 81), Кобби Мейну, Матеус Кунья (Патрик Доргу, 80), Амад Диалло

Ноттингем Форест: Матц Селс, Лука Нец (Жайр Паула, 84), Морато, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Морган Гиббс-Уайт, Николас Домингес (Ибраим Сангаре, 70), Элиот Андерсон, Омари Хатчинсон (Дилан Баква, 70), Крис Вуд (Тайво Авонии, 70), Игорь Жезус (Джеймс Макати, 84)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 36 24 7 5 68 - 26 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 79
2 Манчестер Сити 36 23 8 5 75 - 32 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 77
3 Манчестер Юнайтед 37 19 11 7 66 - 50 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 68
4 Астон Вилла 37 18 8 11 54 - 48 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 62
5 Ливерпуль 37 17 8 12 62 - 52 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 59
6 Борнмут 36 13 16 7 56 - 52 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 55
7 Брайтон 36 14 11 11 52 - 42 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 53
8 Брентфорд 36 14 9 13 52 - 49 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 51
9 Челси 36 13 10 13 55 - 49 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 49
10 Эвертон 36 13 10 13 46 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 49
11 Фулхэм 36 14 6 16 44 - 50 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 48
12 Сандерленд 36 12 12 12 37 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 48
13 Ньюкасл 36 13 7 16 50 - 52 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 46
14 Лидс 36 10 14 12 48 - 53 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 44
15 Кристал Пэлас 36 11 11 14 38 - 47 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 44
16 Ноттингем Форест 37 11 10 16 47 - 50 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 43
17 Тоттенхэм 36 9 11 16 46 - 55 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 38
18 Вест Хэм 36 9 9 18 42 - 62 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 36
19 Бёрнли 36 4 9 23 37 - 73 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21
20 Вулверхэмптон 36 3 9 24 25 - 66 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 18
Полная таблица

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Эллиот Андерсон.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Морато (Ноттингем Форест), асcист Эллиот Андерсон.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).
Дмитрий Вус
Это вам не это. Остался 1 матч и 1 ассист до единоличного рекорда. И 2, чтоб побить рекорд Месси среди топ-лиг. Могло произойти уже в этом матче, Бруну был хорош, но не сложилось.
Последняя домашняя игра Каземиро. Сегодня последняя домашняя игра у еще одной легенды - Гризманна в 20:00.
Зачётный товарняк и все голы с игры.
Браво Манчестер. З черговою перемогою! Але над захистом перед ЛЧ і наступним сезоном треба дуже гарно попрацювати, надто легко пропускаються м'ячі. Якщо розраховувати що заб'ють більше ніж пропустять, то на титули можна не розраховувати.
