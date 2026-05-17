В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.



Манчестер Юнайтед



Для красных дьяволов текущий сезон складывается вполне удачно, а если сравнивать с предыдущим – вообще прекрасно. После 36 туров Премьер-лиги на балансе «МЮ» есть 65 очков, позволяющих клубу находиться на 3-м месте общего зачета. Коллектив уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, так что больше нет турнирной мотивации.



В Кубке Англии манкунианцы не поразили, вылетев на стадии 1/32 финала после поражения против «Брайтона» со счетом 2:1.



Ноттингем Форест



А вот «лесники» после частых смен тренеров выглядели довольно сумбурно, хотя в последнее время и обрели определенную стабильность. В общей сложности, за 36 матчей Премьер-лиги «Форест» завоевал 43 очка, позволяющих ему находиться на 16-м месте турнирной таблицы. Клуб уже обеспечил себе невылет, поэтому у него тоже нет особой мотивации. В Кубке Англии «Ноттингем» также вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв "Рексгему" в серии пенальти.



В Лиге Европы англичане обыграли «Фенербахче», «Митьюлланд» и «Порту» и квалифицировались в 1/2 финала, где с общим счетом 1:4 проиграли «Астон Вилле».



Личные встречи



В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ноттингем». На балансе «лесников» 3 победы, 1 победы одержал «МЮ», а еще 1 игра завершилась вничью.



Интересные факты

В последних 8 домашних играх «МЮ» победил 7 раз.

В 7/9 предыдущих играх «МЮ» было забито больше 2.5 гола.

Ноттингем проиграл лишь в 1/7 предыдущих выездных поединков.

