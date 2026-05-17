  4. Манчестер Юнайтед – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед
17.05.2026 14:30 - : -
Ноттингем Форест
17 мая 2026, 10:21 |
Манчестер Юнайтед – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 17 мая в 14:30 по Киеву

ФК Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Для красных дьяволов текущий сезон складывается вполне удачно, а если сравнивать с предыдущим – вообще прекрасно. После 36 туров Премьер-лиги на балансе «МЮ» есть 65 очков, позволяющих клубу находиться на 3-м месте общего зачета. Коллектив уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, так что больше нет турнирной мотивации.

В Кубке Англии манкунианцы не поразили, вылетев на стадии 1/32 финала после поражения против «Брайтона» со счетом 2:1.

А вот «лесники» после частых смен тренеров выглядели довольно сумбурно, хотя в последнее время и обрели определенную стабильность. В общей сложности, за 36 матчей Премьер-лиги «Форест» завоевал 43 очка, позволяющих ему находиться на 16-м месте турнирной таблицы. Клуб уже обеспечил себе невылет, поэтому у него тоже нет особой мотивации. В Кубке Англии «Ноттингем» также вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв "Рексгему" в серии пенальти.

В Лиге Европы англичане обыграли «Фенербахче», «Митьюлланд» и «Порту» и квалифицировались в 1/2 финала, где с общим счетом 1:4 проиграли «Астон Вилле».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ноттингем». На балансе «лесников» 3 победы, 1 победы одержал «МЮ», а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 8 домашних играх «МЮ» победил 7 раз.
  • В 7/9 предыдущих играх «МЮ» было забито больше 2.5 гола.
  • Ноттингем проиграл лишь в 1/7 предыдущих выездных поединков.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57 по линии БК betking.

Денис Кирильчук
