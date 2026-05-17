  4. Наполи не проигрывает в Серии А в матчах, в которых забивает Мактоминей
17 мая 2026, 16:47
Наполи не проигрывает в Серии А в матчах, в которых забивает Мактоминей

Вспомним все поединки чемпионата Италии, в которых шотландец отмечался забитыми мячами

Getty Images/Global Images Ukraine

Беспроигрышная серия Наполи в Серии А в матчах, в которых забивал Скотт Мактоминей, продлилась до 19 поединков.

В этот раз это произошло в 37-м туре, в котором Наполи на выезде победил Пизу со счетом 3:0.

Открыл счет во встрече именно шотландский полузащитник.

В течение двух сезонов за неаполитанцев в чемпионате Италии Мактоминей забил 22 гола в 66 матчах:

  • 2024/25 – 12
  • 2025/26 – 10

Совершил он это в 19 разных поединках, в которых Наполи не проиграл ни разу.

Беспроигрышная серия Наполи в матчах Серии А, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами (19)

  • 2025/26: Пиза – Наполи – 0:3 (гол)
  • 2025/26: Наполи – Кремонезе – 4:0 (гол)
  • 2025/26: Парма – Наполи – 1:1 (гол)
  • 2025/26: Кальяри – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2025/26: Дженоа – Наполи – 2:3 (гол)
  • 2025/26: Интер – Наполи – 2:2 (дубль)
  • 2025/26: Наполи – Верона – 2:2 (гол)
  • 2025/26: Наполи – Интер – 3:1 (гол)
  • 2025/26: Сассуоло – Наполи – 0:2 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Кальяри – 2:0 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Торино – 2:0 (дубль)
  • 2024/25: Монца – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Эмполи – 3:0 (дубль)
  • 2024/25: Наполи – Удинезе – 1:1 (гол)
  • 2024/25: Аталанта – Наполи – 2:3 (гол)
  • 2024/25: Фиорентина – Наполи – 0:3 (гол)
  • 2024/25: Торино – Наполи – 0:1 (гол)
  • 2024/25: Интер – Наполи – 1:1 (гол)
  • 2024/25: Наполи – Комо – 3:1 (гол)
чемпионат Италии по футболу Серия A статистика Пиза Наполи Скотт Мактоминей
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Он и в МЮ был красавчик.
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
