Наполи не проигрывает в Серии А в матчах, в которых забивает Мактоминей

Беспроигрышная серия Наполи в Серии А в матчах, в которых забивал Скотт Мактоминей, продлилась до 19 поединков.

В этот раз это произошло в 37-м туре, в котором Наполи на выезде победил Пизу со счетом 3:0.

Открыл счет во встрече именно шотландский полузащитник.

В течение двух сезонов за неаполитанцев в чемпионате Италии Мактоминей забил 22 гола в 66 матчах:

2024/25 – 12

2025/26 – 10

Совершил он это в 19 разных поединках, в которых Наполи не проиграл ни разу.

Беспроигрышная серия Наполи в матчах Серии А, в которых Скотт Мактоминей отмечался забитыми мячами (19)

2025/26: Пиза – Наполи – 0:3 (гол)

2025/26: Наполи – Кремонезе – 4:0 (гол)

2025/26: Парма – Наполи – 1:1 (гол)

2025/26: Кальяри – Наполи – 0:1 (гол)

2025/26: Дженоа – Наполи – 2:3 (гол)

2025/26: Интер – Наполи – 2:2 (дубль)

2025/26: Наполи – Верона – 2:2 (гол)

2025/26: Наполи – Интер – 3:1 (гол)

2025/26: Сассуоло – Наполи – 0:2 (гол)

2024/25: Наполи – Кальяри – 2:0 (гол)

2024/25: Наполи – Торино – 2:0 (дубль)

2024/25: Монца – Наполи – 0:1 (гол)

2024/25: Наполи – Эмполи – 3:0 (дубль)

2024/25: Наполи – Удинезе – 1:1 (гол)

2024/25: Аталанта – Наполи – 2:3 (гол)

2024/25: Фиорентина – Наполи – 0:3 (гол)

2024/25: Торино – Наполи – 0:1 (гол)

2024/25: Интер – Наполи – 1:1 (гол)

2024/25: Наполи – Комо – 3:1 (гол)