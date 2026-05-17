Интрига закручивается. Ювентус выпал из топ-4, Наполи гарантировал себе ЛЧ
Завершилось еще 3 матча Серии А
В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялись матчи 37-го тура чемпионата Италии.
В Серии А в этот день, в частности, было сыграно 3 интересных матча.
Ювентус неожиданно проиграл Фиорентине (0:2), из-за чего опустился на 6-е место в турнирной таблице. Туринцев из зоны ЛЧ вытеснили Милан и Рома, а также обошел Комо, благодаря победе 1:0 над Пармой.
Наполи, в свою очередь, на выезде разгромил Пизу (3:0) и гарантировал себе место в Лиге чемпионов.
Серия А 2025/26. 37-й тур, 17 мая
Ювентус – Фиорентина – 0:2
Голы: Ндур, 34, Мандрагора, 83
Пиза – Наполи – 0:3
Голы: Мактоминей, 21, Ррахмани, 27, Хойлунд, 90+2
Комо – Парма – 1:0
Голы: Морено, 58
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|36
|27
|4
|5
|85 - 31
|17.05.26 16:00 Интер Милан - Эллас Верона09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан
|85
|2
|Наполи
|37
|22
|7
|8
|57 - 36
|24.05.26 19:00 Наполи - Удинезе17.05.26 Пиза 0:3 Наполи11.05.26 Наполи 2:3 Болонья02.05.26 Комо 0:0 Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио
|73
|3
|Милан
|37
|20
|10
|7
|52 - 33
|24.05.26 19:00 Милан - Кальяри17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Милан 2:3 Аталанта03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан
|70
|4
|Рома
|37
|22
|4
|11
|57 - 31
|24.05.26 19:00 Эллас Верона - Рома17.05.26 Рома 2:0 Лацио10.05.26 Парма 2:3 Рома04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта
|70
|5
|Комо
|37
|19
|11
|7
|61 - 28
|24.05.26 19:00 Кремонезе - Комо17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо02.05.26 Комо 0:0 Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо
|68
|6
|Ювентус
|37
|19
|11
|7
|59 - 32
|24.05.26 19:00 Торино - Ювентус17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья
|68
|7
|Аталанта
|36
|15
|13
|8
|50 - 34
|17.05.26 19:00 Аталанта - Болонья10.05.26 Милан 2:3 Аталанта02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта18.04.26 Рома 1:1 Аталанта11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус
|58
|8
|Болонья
|36
|15
|7
|14
|45 - 43
|17.05.26 19:00 Аталанта - Болонья11.05.26 Наполи 2:3 Болонья03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья12.04.26 Болонья 2:0 Лечче
|52
|9
|Лацио
|37
|13
|12
|12
|39 - 39
|24.05.26 19:00 Лацио - Пиза17.05.26 Рома 2:0 Лацио09.05.26 Лацио 0:3 Интер Милан04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио
|51
|10
|Удинезе
|36
|14
|8
|14
|45 - 46
|17.05.26 21:45 Удинезе - Кремонезе09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе02.05.26 Удинезе 2:0 Торино27.04.26 Лацио 3:3 Удинезе18.04.26 Удинезе 0:1 Парма11.04.26 Милан 0:3 Удинезе
|50
|11
|Сассуоло
|36
|14
|7
|15
|44 - 46
|17.05.26 21:45 Сассуоло - Лечче08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло03.05.26 Сассуоло 2:0 Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло
|49
|12
|Торино
|36
|12
|8
|16
|41 - 59
|17.05.26 21:45 Кальяри - Торино08.05.26 Торино 2:1 Сассуоло02.05.26 Удинезе 2:0 Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона
|44
|13
|Парма
|37
|10
|12
|15
|27 - 46
|24.05.26 19:00 Парма - Сассуоло17.05.26 Комо 1:0 Парма10.05.26 Парма 2:3 Рома03.05.26 Интер Милан 2:0 Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма
|42
|14
|Дженоа
|37
|10
|11
|16
|41 - 50
|24.05.26 19:00 Лечче - Дженоа17.05.26 Дженоа 1:2 Милан10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа02.05.26 Аталанта 0:0 Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа
|41
|15
|Фиорентина
|37
|9
|14
|14
|40 - 49
|24.05.26 19:00 Фиорентина - Аталанта17.05.26 Ювентус 0:2 Фиорентина10.05.26 Фиорентина 0:0 Дженоа04.05.26 Рома 4:0 Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина
|41
|16
|Кальяри
|36
|9
|10
|17
|36 - 51
|17.05.26 21:45 Кальяри - Торино09.05.26 Кальяри 0:2 Удинезе03.05.26 Болонья 0:0 Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе
|37
|17
|Лечче
|36
|8
|8
|20
|24 - 48
|17.05.26 21:45 Сассуоло - Лечче09.05.26 Лечче 0:1 Ювентус01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина12.04.26 Болонья 2:0 Лечче
|32
|18
|Кремонезе
|36
|7
|10
|19
|30 - 53
|17.05.26 21:45 Удинезе - Кремонезе10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза04.05.26 Кремонезе 1:2 Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе
|31
|19
|Эллас Верона
|36
|3
|11
|22
|24 - 58
|17.05.26 16:00 Интер Милан - Эллас Верона10.05.26 Эллас Верона 0:1 Комо03.05.26 Ювентус 1:1 Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона
|20
|20
|Пиза
|37
|2
|12
|23
|25 - 69
|24.05.26 19:00 Лацио - Пиза17.05.26 Пиза 0:3 Наполи10.05.26 Кремонезе 3:0 Пиза01.05.26 Пиза 1:2 Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа
|18
