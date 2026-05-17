Интрига закручивается. Ювентус выпал из топ-4, Наполи гарантировал себе ЛЧ

В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялись матчи 37-го тура чемпионата Италии.

В Серии А в этот день, в частности, было сыграно 3 интересных матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ювентус неожиданно проиграл Фиорентине (0:2), из-за чего опустился на 6-е место в турнирной таблице. Туринцев из зоны ЛЧ вытеснили Милан и Рома, а также обошел Комо, благодаря победе 1:0 над Пармой.

Наполи, в свою очередь, на выезде разгромил Пизу (3:0) и гарантировал себе место в Лиге чемпионов.

Серия А 2025/26. 37-й тур, 17 мая

Ювентус – Фиорентина – 0:2

Голы: Ндур, 34, Мандрагора, 83

Пиза – Наполи – 0:3

Голы: Мактоминей, 21, Ррахмани, 27, Хойлунд, 90+2

Комо – Парма – 1:0

Голы: Морено, 58

Фото матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Турнирная таблица