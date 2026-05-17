Колос – Оболонь. Стали известны стартовые составы на игру

17 мая в 15:30 по киевскому времени начнется матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Оболонь».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Панчишин из Харькова. Матч пройдет в Ковалевке на стадионе Колос.

Стали известны стартовые составы на матч Колос – Оболонь:

Колос: Мацапура, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Кане, Тахири

Оболонь: Федоривский, Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Суханов, Мороз, Чех, Волохатый, Мединский, Лях