Колос – Оболонь. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 29-го тура УПЛ начнется в 15:30
17 мая в 15:30 по киевскому времени начнется матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Оболонь».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Панчишин из Харькова. Матч пройдет в Ковалевке на стадионе Колос.
Стали известны стартовые составы на матч Колос – Оболонь:
Колос: Мацапура, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Гагнидзе, Салабай, Кане, Тахири
Оболонь: Федоривский, Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Суханов, Мороз, Чех, Волохатый, Мединский, Лях
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шесть последних матчей между командами завершились ничьей
Сергей Станиславович не сдержался и закрыл комментарии в Instagram