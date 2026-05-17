Эпицентр определился, когда вернется из отпуска

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Эпицентра», досрочно обеспечившие себе продолжение «прописки» в УПЛ, после отпуска возобновят тренировочный процесс 20 июня в Дунаевцах Хмельницкой области.

По имеющейся информации, следующий этап подготовки пройдет в Ужгороде, или в одной из соседних стран.

Что касается кадровых изменений, то они обязательно будут, ведь у целой группы игроков команды 30 июня истекают контракты. Больше конкретики появится в конце мая.

В заключительном 30 туре УПЛ подопечные Сергея Нагорняка будут принимать «Полтаву» 23 мая на «Арене Левый Берег».