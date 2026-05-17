Манчестер Сити достиг договоренности с новым главным тренером

«Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с Энцо Мареской о возможном назначении на должность главного тренера, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, английский клуб готов предложить итальянскому специалисту контракт до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Назначение Марески станет возможным в случае ухода Пепа Гвардиолы, который пока не определился со своим будущим в клубе.

Ранее Мареска работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити», а в январе был уволен из «Челси».