  Манчестер Сити достиг договоренности с новым главным тренером
17 мая 2026, 13:20 | Обновлено 17 мая 2026, 13:44
Манчестер Сити достиг договоренности с новым главным тренером

Клуб может возглавить Мареска

17 мая 2026, 13:20 | Обновлено 17 мая 2026, 13:44
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

«Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с Энцо Мареской о возможном назначении на должность главного тренера, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, английский клуб готов предложить итальянскому специалисту контракт до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Назначение Марески станет возможным в случае ухода Пепа Гвардиолы, который пока не определился со своим будущим в клубе.

Ранее Мареска работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити», а в январе был уволен из «Челси».

Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Энцо Мареска
Дмитрий Олийченко Источник: Николо Скира
Пішов по колу.
хто-хто може очолити? )) Хто такий МарСЕка? 
