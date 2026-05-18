Кум Реброва принял решение по поводу Ермака
Тищенко также хочет помочь экс-главе ОП
Народный депутат Николай Тищенко рассказал, что готов последовать примеру своего крестного отца Сергея Реброва и внести залог за экс-главу Администрации президента Андрея Ермака.
«Сергей Ребров, он мой кум, внес 30 млн залога. У меня нет таких средств, чтобы я мог как-то поддержать, у меня зарплата только официальная 50 тыс.
Внесу ли я месячную зарплату? Может, так и будет, но надо ее пока получить, нам еще не платили», – сказал Тищенко.
После помощи Ермаку Ребров нарвался на очередную критику со стороны украинских болельщиков. Экс-тренер сборной Украины решил обезопасить себя и закрыл комментарии в социальной сети Инстаграм.
А той клоун, який ветеранів ображає, вже браслет зняв чи далі сидить на припоні під домашнім арештом?
Бідолашка живе на зарплату... А-я-я-яй.
Статків він таких як Ребров не має...
Просто знає, що якщо засвітиться, прийде перевірка знову і цього разу вже Єрмак не відмаже... Сидів би вже тихенько і не висовувався - про нього би усі і забули...
Одним словом Коля Катлєта ніколи інтелектуальними здібностями не вирізнявся... Дурачок він і в Африці дурачок...