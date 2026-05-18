Кум Реброва принял решение по поводу Ермака

Народный депутат Николай Тищенко рассказал, что готов последовать примеру своего крестного отца Сергея Реброва и внести залог за экс-главу Администрации президента Андрея Ермака.

«Сергей Ребров, он мой кум, внес 30 млн залога. У меня нет таких средств, чтобы я мог как-то поддержать, у меня зарплата только официальная 50 тыс.

Внесу ли я месячную зарплату? Может, так и будет, но надо ее пока получить, нам еще не платили», – сказал Тищенко.

После помощи Ермаку Ребров нарвался на очередную критику со стороны украинских болельщиков. Экс-тренер сборной Украины решил обезопасить себя и закрыл комментарии в социальной сети Инстаграм.