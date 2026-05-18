18 мая 2026, 09:55 |
Кум Реброва принял решение по поводу Ермака

Тищенко также хочет помочь экс-главе ОП

Instagram. Николай Тищенко и Сергей Ребров

Народный депутат Николай Тищенко рассказал, что готов последовать примеру своего крестного отца Сергея Реброва и внести залог за экс-главу Администрации президента Андрея Ермака.

«Сергей Ребров, он мой кум, внес 30 млн залога. У меня нет таких средств, чтобы я мог как-то поддержать, у меня зарплата только официальная 50 тыс.

Внесу ли я месячную зарплату? Может, так и будет, но надо ее пока получить, нам еще не платили», – сказал Тищенко.

После помощи Ермаку Ребров нарвался на очередную критику со стороны украинских болельщиков. Экс-тренер сборной Украины решил обезопасить себя и закрыл комментарии в социальной сети Инстаграм.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Два дебіла, це сила!
Пітери гуртуються .
То, куме, ось воно як тутечки і осьдечки
Так вони сцука з одного кодла Коля Катлєта, Єрмак, Ребров - усі один в одного куми...
А той клоун, який ветеранів ображає, вже браслет зняв чи далі сидить на припоні під домашнім арештом?
Бідолашка живе на зарплату... А-я-я-яй. 
Статків він таких як Ребров не має...
Просто знає, що якщо засвітиться, прийде перевірка знову і цього разу вже Єрмак не відмаже... Сидів би вже тихенько і не висовувався - про нього би усі і забули... 
Одним словом Коля Катлєта ніколи інтелектуальними здібностями не вирізнявся...  Дурачок він і в Африці дурачок...
При чому Коля до спорту ?
Николай Тищенко рассказал, что готов последовать примеру своего крестного отца Сергея Реброва? Он ему кум, а отец  - сыну того Тищенко.
