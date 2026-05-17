МЛС. Возвращение Синчука, Сваток получил желтую, а Остин не удержал победу

В ночь с 16 на 17 мая в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось 13 матчей.

«Чикаго Файр» благодаря голам Цинкернагеля и Кейперса на выезде спокойно разобрался с «Монреалем» – 2:0.

В составе канадцев Геннадий Синчук, недавно восстановившийся после травмы, вышел на замену на 85-й минуте, а Иван Лосенко не попал в заявку на матч.

«Филадельфия Юнион» и «Коламбус Крю» обменялись голами Илоски и Пикара соответственно и завершили матч вничью – 1:1.

Украинский защитник «Коламбуса» Евгений Чеберко просидел весь матч на скамейке запасных.

Другой украинский центрбек Александр Сваток отыграл весь матч и получил желтую карточку, а его «Остин» уступил «Спортинг Канзас-Сити». Хозяева открыли счет в матче на 45+1 минуте, однако дважды пропустили в концовке игры от Гарсии и Африфы – 1:2.

МЛС. Регулярный чемпионат, 17 мая

Монреаль – Чикаго Файр – 0:2

Голы: Цинкернагель, 14, Кейперс, 67

Ди Си Юнайтед – Сент-Луис Сити – 1:1

Голы: Пеглоу, 90 – Деркин, 50

Удаление: Валлем, 90+2

Нью-Йорк РБ – Нью-Йорк Сити – 1:1

Голы: Рувалькаба, 44 – Андреас, 52

Нью-Ингленд Революшн – Миннесота Юнайтед – 2:1

Голы: Хиль, 5 (пен), Лангони, 49 – Йебоа, 26 (пен)

Орландо Сити – Атланта Юнайтед – 1:1

Голы: Дорси, 18 – Фортюне, 86

Филадельфия Юнион – Коламбус Крю – 1:1

Голы: Илоски, 70 – Пикар, 10

Шарлотт – Торонто – 3:1

Голы: Заха, 19, Шнегг, 35, Бьель, 84 (пен) – Этьенн, 22

Остин – Спортинг Канзас-Сити – 1:2

Голы: Деслер, 45+1 – Гарсия, 80, Африфа, 82

Хьюстон Динамо – Ванкувер Уайткэпс – 1:0

Гол: Гильерме, 90+6

Удаление: Такаока, 64

Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес Гэлакси – 0:2

Голы: Пек, 23, Насименту, 90+2

Реал Солт-Лейк – Колорадо Рэпидс – 2:1

Голы: Гозо, 36, Соланс, 68 – Фредерик, 7

Сан-Диего – Цинциннати – 3:3

Голы: Ингвартес, 32, 90+6, Пеллегрино, 66 – Мбома, 11, Барлоу, 50, 90+8

Сан-Хосе Эртквейкс – Даллас – 2:3

Голы: Леру, 18, Рис, 81 – Делгаду, 1, Муса, 49, Сарвер, 90+3

Удаление: Леру, 42