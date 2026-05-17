Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЛС. Возвращение Синчука, Сваток получил желтую, а Остин не удержал победу
МЛС США
Сан-Хосе Эртквейкс
17.05.2026 05:30 – FT 2 : 3
Даллас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
17 мая 2026, 08:37 | Обновлено 17 мая 2026, 08:54
91
0

МЛС. Возвращение Синчука, Сваток получил желтую, а Остин не удержал победу

Продолжается регулярный чемпионат МЛС

17 мая 2026, 08:37 | Обновлено 17 мая 2026, 08:54
91
0
МЛС. Возвращение Синчука, Сваток получил желтую, а Остин не удержал победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

В ночь с 16 на 17 мая в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось 13 матчей.

«Чикаго Файр» благодаря голам Цинкернагеля и Кейперса на выезде спокойно разобрался с «Монреалем» – 2:0.

В составе канадцев Геннадий Синчук, недавно восстановившийся после травмы, вышел на замену на 85-й минуте, а Иван Лосенко не попал в заявку на матч.

«Филадельфия Юнион» и «Коламбус Крю» обменялись голами Илоски и Пикара соответственно и завершили матч вничью – 1:1.

Украинский защитник «Коламбуса» Евгений Чеберко просидел весь матч на скамейке запасных.

Другой украинский центрбек Александр Сваток отыграл весь матч и получил желтую карточку, а его «Остин» уступил «Спортинг Канзас-Сити». Хозяева открыли счет в матче на 45+1 минуте, однако дважды пропустили в концовке игры от Гарсии и Африфы – 1:2.

МЛС. Регулярный чемпионат, 17 мая

Монреаль – Чикаго Файр – 0:2

Голы: Цинкернагель, 14, Кейперс, 67

Ди Си Юнайтед – Сент-Луис Сити – 1:1

Голы: Пеглоу, 90 – Деркин, 50

Удаление: Валлем, 90+2

Нью-Йорк РБ – Нью-Йорк Сити – 1:1

Голы: Рувалькаба, 44 – Андреас, 52

Нью-Ингленд Революшн – Миннесота Юнайтед – 2:1

Голы: Хиль, 5 (пен), Лангони, 49 – Йебоа, 26 (пен)

Орландо Сити – Атланта Юнайтед – 1:1

Голы: Дорси, 18 – Фортюне, 86

Филадельфия Юнион – Коламбус Крю – 1:1

Голы: Илоски, 70 – Пикар, 10

Шарлотт – Торонто – 3:1

Голы: Заха, 19, Шнегг, 35, Бьель, 84 (пен) – Этьенн, 22

Остин – Спортинг Канзас-Сити – 1:2

Голы: Деслер, 45+1 – Гарсия, 80, Африфа, 82

Хьюстон Динамо – Ванкувер Уайткэпс – 1:0

Гол: Гильерме, 90+6

Удаление: Такаока, 64

Сиэтл Саундерс – Лос-Анджелес Гэлакси – 0:2

Голы: Пек, 23, Насименту, 90+2

Реал Солт-Лейк – Колорадо Рэпидс – 2:1

Голы: Гозо, 36, Соланс, 68 – Фредерик, 7

Сан-Диего – Цинциннати – 3:3

Голы: Ингвартес, 32, 90+6, Пеллегрино, 66 – Мбома, 11, Барлоу, 50, 90+8

Сан-Хосе Эртквейкс – Даллас – 2:3

Голы: Леру, 18, Рис, 81 – Делгаду, 1, Муса, 49, Сарвер, 90+3

Удаление: Леру, 42

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Sam Sarver (Даллас).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Reid Roberts (Сан-Хосе Эртквейкс).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Муса (Даллас), асcист Herman Johansson.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Beau Leroux (Сан-Хосе Эртквейкс).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Patrickson Delgado (Даллас).
По теме:
Интрига обеспечена. Клуб Бензема сократил отставание от команды Роналду
Определен первый финалист плей-офф за выход в Эредивизи
Красиво попрощались. Турецкий клуб одержал победу перед вылетом
Major League Soccer (MLS) Геннадий Синчук Иван Лосенко Евгений Чеберко Александр Сваток видео голов и обзор Клуб де Фут Монреаль Колорадо Рэпидс Ди Си Юнайтед Сент-Луис Сити Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн Миннесота Юнайтед Орландо Сити Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион Коламбус Крю Шарлотт (MLS) Торонто (MLS) Остин (MLS) Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк Сан-Диего (MLS) Цинциннати (MLS) Сан-Хосе Эртквейкс Даллас (MLS) Чикаго Файр
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16 мая 2026, 10:11 12
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве

Клуб не планирует приглашать украинца

ФОТО. Футболист, который выжил в огромном пожаре, появился на публике
Футбол | 17 мая 2026, 02:31 0
ФОТО. Футболист, который выжил в огромном пожаре, появился на публике
ФОТО. Футболист, который выжил в огромном пожаре, появился на публике

Таирис Дос Сантос успел спасти свою девушку Колин

Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16.05.2026, 07:54
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Шахтер готовит грандиозный трансфер за 30 миллионов евро
Футбол | 17.05.2026, 00:17
Шахтер готовит грандиозный трансфер за 30 миллионов евро
Шахтер готовит грандиозный трансфер за 30 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 36
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
16.05.2026, 06:31 5
Теннис
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем