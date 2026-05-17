  ФОТО. Бывший футболист АПЛ стал рэпером
17 мая 2026, 03:12 | Обновлено 17 мая 2026, 03:15
Кортни Хауз ушел из футбола и теперь записывает музыку

Getty Images/Global Images Ukraine. Кортни Хауз

Бывший защитник «Астон Виллы» Кортни Хауз, чью карьеру разрушили травмы, теперь строит карьеру R&B-исполнителя под псевдонимом Korts.

30-летний футболист когда-то считался перспективным игроком, выступал в АПЛ, забивал победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Однако многочисленные травмы колена, бедра и паха фактически завершили его карьеру.

Еще в 2018 году Хауз пережил попытку похищения возле собственного дома. Преступники напали на него с бутылкой, а футболисту пришлось убегать.

После двух лет без официальных матчей он покинул «Астон Виллу» и сосредоточился на музыке. Во время пандемии Covid-19 Хауз выпустил дебютный трек «Worth It» и пожертвовал все доходы NHS.

«Мы выросли в музыкальной семье и думали, что мы Jackson Five», – рассказывал футболист.

Сейчас Korts работает над дебютным R&B-альбомом, публикует фрагменты песен в соцсетях и параллельно запускает собственный бренд одежды Blinded Minds.

Максим Лапченко Источник: Daily Mail
