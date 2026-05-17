Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Монфис трогательно поздравил Свитолину после выигранного трофея в Риме
WTA
17 мая 2026, 14:50 |
999
1

Монфис трогательно поздравил Свитолину после выигранного трофея в Риме

Гаэль посвятил пост своей жене в Instagram, в очередной раз выразив свою любовь Элине

17 мая 2026, 14:50 |
999
1 Comments
Монфис трогательно поздравил Свитолину после выигранного трофея в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Французский тенниист и бывший шестой номер рейтинга АТР Гаэль Монфис в Instagram посвяти пост своей жене – украинке Элине Свитолиной, которая выиграла трофей грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия):

«Восемь лет. Восемь лет, чтобы вновь подняться на вершину на турнире WTA 1000.

Какой сезон, какая неделя, какая теннисистка! Но прежде всего – какая женщина! Невероятная мама для Скай, исключительная спортсменка, уникальная личность.

Я так горжусь тобой, моя любовь. Твоей силой, твоим спокойствием, всем тем, что ты тихо несешь на своих плечах день за днем. Ты вдохновляешь меня каждый день.

Наслаждайся этим, впитывай все это. Ты заслуживаешь каждую секунду. Я люблю тебя», – написал Гаэль.

16 мая Свитолина переиграла Коко Гауфф в финале тысячника в столице Италии. Для Элины это пятый трофей WTA 1000 и третий в Риме (2017, 2018, 2026).

По теме:
Элина СВИТОЛИНА: «Это дает мне огромную уверенность перед Ролан Гаррос»
ФОТО. Мама Римская. Церемония награждения: как Свитолиной вручали трофей
ГАУФФ – Свитолиной: «Надеюсь, увидимся в финале Ролан Гаррос»
Гаэль Монфис Элина Свитолина WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Теннис | 16 мая 2026, 22:12 1
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты финального поединка на турниреWTA 1000 в Риме

ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
Хоккей | 16 мая 2026, 16:45 0
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии

Стартовал второй игровой день на чемпионате мира

Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Бокс | 17.05.2026, 09:34
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
СВИТОЛИНА: Спасибо украинцам за поддержку и ночные просмотры из бомбоубежищ
Теннис | 17.05.2026, 00:19
СВИТОЛИНА: Спасибо украинцам за поддержку и ночные просмотры из бомбоубежищ
СВИТОЛИНА: Спасибо украинцам за поддержку и ночные просмотры из бомбоубежищ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дуже добре 💕
Ответить
+1
Популярные новости
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 240
Футбол
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 21
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 179
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 10
Теннис
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 17
Футбол
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем