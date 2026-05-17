Монфис трогательно поздравил Свитолину после выигранного трофея в Риме

Французский тенниист и бывший шестой номер рейтинга АТР Гаэль Монфис в Instagram посвяти пост своей жене – украинке Элине Свитолиной, которая выиграла трофей грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия):

«Восемь лет. Восемь лет, чтобы вновь подняться на вершину на турнире WTA 1000.

Какой сезон, какая неделя, какая теннисистка! Но прежде всего – какая женщина! Невероятная мама для Скай, исключительная спортсменка, уникальная личность.

Я так горжусь тобой, моя любовь. Твоей силой, твоим спокойствием, всем тем, что ты тихо несешь на своих плечах день за днем. Ты вдохновляешь меня каждый день.

Наслаждайся этим, впитывай все это. Ты заслуживаешь каждую секунду. Я люблю тебя», – написал Гаэль.

16 мая Свитолина переиграла Коко Гауфф в финале тысячника в столице Италии. Для Элины это пятый трофей WTA 1000 и третий в Риме (2017, 2018, 2026).