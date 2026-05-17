Элина СВИТОЛИНА: «Это дает мне огромную уверенность перед Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела заключительную пресс-конференцию после выигранного трофея на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме:

– Элина, поздравляем с третьим титулом здесь, в Риме. Расскажите, как вам удалось сегодня довести дело до победы?

– Это была невероятно тяжелая битва. Я очень довольна тем, как смогла справиться с нервами – не только сегодня, но и на протяжении всего турнира. Эти две недели были очень непростыми, но я счастлива тем, как играла и как мое тело реагировало на такие тяжелые матчи. Да, я просто очень горжусь своими усилиями.

– Учитывая все, через что вы прошли за последние восемь лет, кажется ли вам этот титул самым значимым в карьере?

– У меня были разные титулы в разные периоды жизни. Трудно сказать, какой из них был самым тяжелым. У каждого титула своя история.

Этот турнир, думаю, был одним из самых сложных по сетке, какие у меня вообще были. И тем, как я играла здесь, я действительно очень горжусь – тем, как держала себя в руках, справлялась с нервами и сохраняла стабильность. Для меня важно показывать стабильный теннис на протяжении всего сезона. Именно к этому я стремлюсь. И я рада, что мой сезон с самого начала года складывается именно так.

– Учитывая, насколько тяжелым был ваш путь к финалу, насколько уверенно вы теперь смотрите на предстоящий Ролан Гаррос? Считаете, что можете побороться там за титул?

– Ну, у меня уже дважды была такая ситуация после победы здесь. Сейчас прошло уже восемь лет с тех событий.

Конечно, это придает мне уверенности и позволяет с оптимизмом смотреть на Ролан Гаррос. Но при этом я хочу сохранять концентрацию и продолжать работать, готовиться с первого круга. Там очень много сильных игроков. Никого нельзя недооценивать. Нужно быть готовой к тяжелым матчам уже с самого начала. Все выходят на корт, чтобы тебя победить. Им нечего терять, так что нужно ожидать серьезной борьбы.

Для меня главное – двигаться матч за матчем, выкладываться по максимуму и давать себе шанс показывать хороший теннис.

– Вы уже разговаривали с Гаэлем о своей игре? Что он сказал о вашей победной речи? И, конечно, Ролан Гаррос будет для него особенным турниром. Как сделать его еще более особенным?

– Да, мы разговаривали буквально перед церемонией награждения. Он был очень счастлив и гордился мной. Он знает, как много для меня значит победа здесь и как сильно я хотела выиграть свой 20-й титул. Мне очень хотелось завершить карьеру, имея круглое число титулов – преодолеть эту отметку в 20 трофеев.

Я чувствовала, что он очень гордится тем, как я справилась с этим турниром. Он смотрел все мои матчи на этой неделе. После раннего поражения в Мадриде для меня были непростые дни. Но он всегда говорил мне: «Ты любишь играть в Риме – просто выходи и играй». Думаю, он очень счастлив тому, как я проявила себя на корте.

Что касается Ролан Гаррос, у нас еще есть несколько дней, чтобы немного расслабиться перед настоящим штормом – медиа, вниманием и всем тем, что сопровождает этот турнир. Будет очень насыщенно, но одновременно очень особенный момент для нашей семьи и, конечно, лично для него, ведь он столько лет играет на РГ.

Для него поддержка французской публики – это то, о чем он мечтал еще ребенком: играть большие матчи, ощущать эту атмосферу. Болельщики буквально несут тебя вперед. За эти годы он пережил там невероятные эмоции и всегда это вспоминает.

Думаю, он будет нервничать, но уже немного успокоился. Сейчас главное – просто наслаждаться моментом и выложиться по полной в последний раз.

– Вы покидаете Рим. Какое воспоминание об этом турнире для вас самое яркое?

– Ну, помимо победы в финале – это вечеринки после турнира (смеется). Мы как раз вспоминали с моим тренером: он был со мной и восемь лет назад, когда я здесь дважды выигрывала. И оба раза мы потом отлично отмечали победу. Это были незабываемые моменты, так что мы как раз об этом говорили (улыбается).

Но сегодня, думаю, мы просто отпразднуем с командой и друзьями – у меня здесь тоже есть несколько друзей. Сейчас мы уже люди постарше, с семьей, стали скучнее, наверное (улыбается).

– Если бы кто-то сказал вам во время беременности, что вы вернетесь и снова выиграете этот турнир, а также вернетесь в топ-10, вы бы поверили?

– Думаю, я бы сразу согласилась на такой сценарий. Когда я возвращалась, для меня было важно просто дать себе шанс снова играть на самом высоком уровне. Я не думала сразу о больших достижениях. Все приходило постепенно.

Сначала я хотела вернуться в топ-100, потому что начинала фактически с нуля. Потом – попасть в топ-30, чтобы быть сеяной. А уже с прошлого года начала думать: «Мой уровень уже соответствует. Нужно лишь стать стабильнее и физически сильнее, чтобы держать этот уровень, и тогда появится шанс вернуться в топ-10».

Конечно, нужно верить, чтобы это произошло. Постепенно, шаг за шагом, я начала в это верить. Я очень горжусь тем, что смогла вернуться, особенно после операции два года назад. Для меня это была первая операция в жизни, и это было непросто.

Были взлеты и падения, небольшие остановки и проблемы по пути. Но в целом я очень горжусь тем, как вернулась и как отдаю все силы, чтобы снова выступать на самом высоком уровне.

– Как вы сказали, ваш путь здесь был просто сумасшедшим – три победы подряд над игроками топ-4. Считаете ли вы, что сейчас мы видим лучшую версию Элины? Вы играете в лучший теннис в своей карьере?

– Да, это были очень тяжелые матчи. Наверное, единственный турнир, который можно сравнить по сложности, – это Торонто, где я тоже выиграла и по пути обыграла, кажется, четырех игроков топ-10.

Здесь же важно учитывать, что я играла против бывших чемпионок Рима, которые обожают выступать на этих кортах: Рыбакиной, Свентек. Коко тоже здесь выходила в финал, выигрывала Ролан Гаррос – она великолепный игрок на грунте.

Конечно, это дает мне огромную уверенность перед Ролан Гаррос. И, как я уже сказала, я очень горжусь тем уровнем самоотдачи и интенсивности, который смогла показать, чтобы обыграть таких соперниц.