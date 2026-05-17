Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
В тренерском штабе Костюка грядут перемены
Руководство «Динамо» запланировало изменения по окончании текущего сезона.
Как отмечает источник, планируются и изменения в тренерском штабе, как это было в свое время с Мацееем Кендзьореком.
В тренерский штаб Игоря Костюка в настоящее время входят Олег Венглинский, ранее работавший ассистентом в команде «Динамо» U19, тренер вратарей Тарас Луценко, тренер по физической подготовке Виталий Кулиба, а также ассистент главного тренера Мацей Кендзьорек.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стартовал второй игровой день на чемпионате мира
Изаки Сильва заинтересовал европейских гигантов
після чергового пука з бульбами у ванній?