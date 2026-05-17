  4. Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17 мая 2026, 07:25 | Обновлено 17 мая 2026, 08:00
ФК Динамо

Руководство «Динамо» запланировало изменения по окончании текущего сезона.

Как отмечает источник, планируются и изменения в тренерском штабе, как это было в свое время с Мацееем Кендзьореком.

В тренерский штаб Игоря Костюка в настоящее время входят Олег Венглинский, ранее работавший ассистентом в команде «Динамо» U19, тренер вратарей Тарас Луценко, тренер по физической подготовке Виталий Кулиба, а также ассистент главного тренера Мацей Кендзьорек.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

Дмитрий Олийченко
такі геніальні новини авт0р де почув?
після чергового пука з бульбами у ванній?
