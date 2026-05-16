Это самое лучшее решение. Звезде сборной Украины дали совет в Италии

Журналист издания Il Tempo Филиппо Биафора посоветовал украинскому нападающему «Ромы» Артему Довбику летом сменить клубную прописку.

«Довбик вернулся в игру после операции, хотя матчи с «Лацио» и «Вероной» могут стать для него последними за римлян. Гасперини нашел своего идеального нападающего в лице Малена и для бывшего игрока Жироны больше нет места в атаке.

Лучшее решение для всех – для игрока (он не будет сидеть на скамье запасных) и для клуба (он попытается вернуть часть значительных инвестиций и избавиться от высокой зарплаты) – это попрощаться после двух не потрясающих двух лет», – написал Биафора в своем материале.

Сообщалось, что за Довбиком охотятся клубы АПЛ и Серии А.