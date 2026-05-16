Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это самое лучшее решение. Звезде сборной Украины дали совет в Италии
Италия
16 мая 2026, 23:12 | Обновлено 16 мая 2026, 23:13
972
0

Это самое лучшее решение. Звезде сборной Украины дали совет в Италии

Артему Довбику больше не находят места в Роме

16 мая 2026, 23:12 | Обновлено 16 мая 2026, 23:13
972
0
Это самое лучшее решение. Звезде сборной Украины дали совет в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Журналист издания Il Tempo Филиппо Биафора посоветовал украинскому нападающему «Ромы» Артему Довбику летом сменить клубную прописку.

«Довбик вернулся в игру после операции, хотя матчи с «Лацио» и «Вероной» могут стать для него последними за римлян. Гасперини нашел своего идеального нападающего в лице Малена и для бывшего игрока Жироны больше нет места в атаке.

Лучшее решение для всех – для игрока (он не будет сидеть на скамье запасных) и для клуба (он попытается вернуть часть значительных инвестиций и избавиться от высокой зарплаты) – это попрощаться после двух не потрясающих двух лет», – написал Биафора в своем материале.

Сообщалось, что за Довбиком охотятся клубы АПЛ и Серии А.

По теме:
Шахтер готовит грандиозный трансфер за 30 миллионов евро
ГАСПЕРИНИ: «Вы не представляете, через какие жертвы прошел Довбик»
Экс-игрок Реала: «Мой рекорд за день – 70 банок пива и 15 коктейлей»
чемпионат Италии по футболу Рома Рим Артем Довбик
Антон Романенко Источник: Forza Roma
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Теннис | 16 мая 2026, 18:10 25
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!

Даяна одолела Барбору Крейчикову в двух сетах и стала чемпионкой соревнований в Италии

Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16 мая 2026, 10:11 10
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве

Клуб не планирует приглашать украинца

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 16.05.2026, 17:33
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16.05.2026, 07:54
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
Футбол | 16.05.2026, 21:59
Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 78
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 41
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 240
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем