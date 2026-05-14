Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер на 20 млн. За звездой сборной Украины охотятся клубы АПЛ и Серии А
Италия
14 мая 2026, 16:06 | Обновлено 14 мая 2026, 16:35
Артем Довбик может покинуть Рому

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик близок к тому, чтобы сменить клубную прописку, сообщает Roma Giallorossa.

По информации источника, окружение 28-летнего нападающего работает над тем, чтобы найти ему новую команду. Отмечается, что украинец, несмотря на проблемы со здоровьем и не слишком уверенную игру, все еще пользуется спросом в Европе.

Так, одним из клубов, считающимся претендентом на Довбика, остается «Наполи». В трансфере Артема заинтересован спортивный директор неаполитанского клуба Джованни Мана, готовый предложить за него 20 млн евро.

Также на Довбика претендует английский «Эвертон». Клуб из Ливерпуля рассматривает вариант с арендой украинского нападающего на один год в надежде вернуть его в лучшую форму.

Ранее легендарный бразилец Кафу высказался по поводу Довбика.

Антон Романенко Источник: Roma Giallorossa
