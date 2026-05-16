«Никогда бы не поверил». Реакция игрока Ман Сити на триумф в Кубке Англии

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился эмоциями после победы над «Челси» в финале Кубка Англии 2025/26 (1:0). Единственный мяч в матче забил Антуан Семеньо, который прошил вратаря ударом пяткой.

«Сегодня это был не лучший матч с точки зрения моментов или нашей игры, особенно в первом тайме. Но то, как мы смогли выстоять и бороться, – это невероятно. После игры атмосфера и любовь, которую проявили ко мне лично, поднятие трофея – хотя я на самом деле не очень этого хотел. Я просто стараюсь оставаться вне внимания. Это был приятный момент, хороший жест и своего рода прощание.

Я не могу выразить это словами. Я уже говорил раньше: никогда бы не поверил и даже не подумал, если бы мне в детстве сказали, что такое произойдет, что у меня будет песня и меня так будут любить. Это действительно переполняет эмоциями. Это очень особенное и приятное чувство.

Этот сезон был сложным. В первой его половине я много играл и был задействован в матчах. Затем получил небольшое повреждение. Это футбол – у меня, честно говоря, нет всех ответов», – заявил Джон.