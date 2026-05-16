Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Никогда бы не поверил». Реакция игрока Ман Сити на триумф в Кубке Англии
Англия
16 мая 2026, 22:46 | Обновлено 16 мая 2026, 22:48
352
0

«Никогда бы не поверил». Реакция игрока Ман Сити на триумф в Кубке Англии

Джон Стоунз высказался о победе над «Челси»

16 мая 2026, 22:46 | Обновлено 16 мая 2026, 22:48
352
0
«Никогда бы не поверил». Реакция игрока Ман Сити на триумф в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился эмоциями после победы над «Челси» в финале Кубка Англии 2025/26 (1:0). Единственный мяч в матче забил Антуан Семеньо, который прошил вратаря ударом пяткой.

«Сегодня это был не лучший матч с точки зрения моментов или нашей игры, особенно в первом тайме. Но то, как мы смогли выстоять и бороться, – это невероятно. После игры атмосфера и любовь, которую проявили ко мне лично, поднятие трофея – хотя я на самом деле не очень этого хотел. Я просто стараюсь оставаться вне внимания. Это был приятный момент, хороший жест и своего рода прощание.

Я не могу выразить это словами. Я уже говорил раньше: никогда бы не поверил и даже не подумал, если бы мне в детстве сказали, что такое произойдет, что у меня будет песня и меня так будут любить. Это действительно переполняет эмоциями. Это очень особенное и приятное чувство.

Этот сезон был сложным. В первой его половине я много играл и был задействован в матчах. Затем получил небольшое повреждение. Это футбол – у меня, честно говоря, нет всех ответов», – заявил Джон.

По теме:
Шахтер готовит грандиозный трансфер за 30 миллионов евро
Капитан Челси: «У Сити был один полумомент, и он сумел его реализовать»
Челси не забивает в кубковых финалах на Уэмбли уже 5 матчей подряд
Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Челси Челси - Манчестер Сити Джон Стоунз
Андрей Витренко Источник: BBC
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
Футбол | 16 мая 2026, 21:59 0
Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу

«Горняки» не могут убедить «Фламенго» отпустить Райана Роберту

Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Футбол | 16.05.2026, 15:00
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16.05.2026, 08:25
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Теннис | 16.05.2026, 17:59
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 34
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 45
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 41
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем