16 мая 2026, 22:54 |
Капитан Челси: «У Сити был один полумомент, и он сумел его реализовать»

Рис Джеймс недоволен результатом кубкового финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Капитан «Челси» Рис Джеймс считает несправедливым результат финала Кубка Англии, в котором его команда уступила «Манчестер Сити» (0:1).

«Конечно, поражение разочаровало. Даже не игра, ведь она была довольно равной. У соперника был один полумомент, и он сумел его реализовать. Никто не радуется поражениям. В последнее время мы проиграли немало матчей – это тяжело», – заявил Джеймс.

«Думаю, главное, что нужно «Челси» – это стабильность. На прошлой неделе мы поехали на «Энфилд» и, вероятно, должны были победить, а сегодня проиграли здесь. Это сложно. Нам многому нужно научиться и многое перенять», – добавил капитан «синих».

Джеймс провел 38 матчей за «Челси» в этом сезоне и забил два гола.

Руслан Полищук Источник: BBC
