Челси не забивает в кубковых финалах на Уэмбли уже 5 матчей подряд

Лондонский Челси продолжил свою безголевую серию в финалах английских кубковых турниров (Кубок Англии и Кубок английской лиги) на Уэмбли в игровое время до 5 матчей.

В этот раз лондонцы проиграли решающий поединок Кубка Англии сезона 2025/26 Манчестер Сити со счетом 0:1.

Начиная с сезона 2020/21, Челси проиграл все свои 5 финалов на Уэмбли, не забив ни одного гола в ворота Лестер Сити, Ливерпуля (трижды) и Манчестер Сити.

Безголевая серия Челси в финалах английских кубковых турниров (Кубок Англии и Кубок английской лиги) на Уэмбли в игровое время (5)

2025/26, Кубок Англии, против Манчестер Сити, 0:1

2023/24, Кубок английской лиги против Ливерпуля, 0:1

2021/22, Кубок Англии, против Ливерпуля, 0:0 (5:6 – по пенальти)

2021/22, Кубок английской лиги против Ливерпуля, 0:0 (10:11 – по пенальти)

2020/21, Кубок Англии, против Лестер Сити, 0:1