Челси не забивает в кубковых финалах на Уэмбли уже 5 матчей подряд
Вспомним, из каких матчей состоит эта неприятная безголевая серия лондонцев
Лондонский Челси продолжил свою безголевую серию в финалах английских кубковых турниров (Кубок Англии и Кубок английской лиги) на Уэмбли в игровое время до 5 матчей.
В этот раз лондонцы проиграли решающий поединок Кубка Англии сезона 2025/26 Манчестер Сити со счетом 0:1.
Начиная с сезона 2020/21, Челси проиграл все свои 5 финалов на Уэмбли, не забив ни одного гола в ворота Лестер Сити, Ливерпуля (трижды) и Манчестер Сити.
Безголевая серия Челси в финалах английских кубковых турниров (Кубок Англии и Кубок английской лиги) на Уэмбли в игровое время (5)
- 2025/26, Кубок Англии, против Манчестер Сити, 0:1
- 2023/24, Кубок английской лиги против Ливерпуля, 0:1
- 2021/22, Кубок Англии, против Ливерпуля, 0:0 (5:6 – по пенальти)
- 2021/22, Кубок английской лиги против Ливерпуля, 0:0 (10:11 – по пенальти)
- 2020/21, Кубок Англии, против Лестер Сити, 0:1
Chelsea have now failed to score in each of their last five major domestic cup finals at Wembley:— Squawka (@Squawka) May 16, 2026
◉ 0-1 vs Leicester
◉ 0-0 vs Liverpool (10-11 pens)
◉ 0-0 vs Liverpool (5-6 pens)
◉ 0-1 vs Liverpool AET
◉ 0-1 vs Man City
540 minutes played, 0 goals. 😬 pic.twitter.com/WAUdMIonaA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна вырвала победу у Джессики Бузас Манейро и поборется за трофей турнира в Италии
Решающий поединок в столице Италии состоится 16 мая не ранее 18:00 по Киеву