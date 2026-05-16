  Челси не забивает в кубковых финалах на Уэмбли уже 5 матчей подряд
16 мая 2026, 22:14 | Обновлено 16 мая 2026, 22:15
Челси не забивает в кубковых финалах на Уэмбли уже 5 матчей подряд

Вспомним, из каких матчей состоит эта неприятная безголевая серия лондонцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Челси продолжил свою безголевую серию в финалах английских кубковых турниров (Кубок Англии и Кубок английской лиги) на Уэмбли в игровое время до 5 матчей.

В этот раз лондонцы проиграли решающий поединок Кубка Англии сезона 2025/26 Манчестер Сити со счетом 0:1.

Начиная с сезона 2020/21, Челси проиграл все свои 5 финалов на Уэмбли, не забив ни одного гола в ворота Лестер Сити, Ливерпуля (трижды) и Манчестер Сити.

Безголевая серия Челси в финалах английских кубковых турниров (Кубок Англии и Кубок английской лиги) на Уэмбли в игровое время (5)

  • 2025/26, Кубок Англии, против Манчестер Сити, 0:1
  • 2023/24, Кубок английской лиги против Ливерпуля, 0:1
  • 2021/22, Кубок Англии, против Ливерпуля, 0:0 (5:6 – по пенальти)
  • 2021/22, Кубок английской лиги против Ливерпуля, 0:0 (10:11 – по пенальти)
  • 2020/21, Кубок Англии, против Лестер Сити, 0:1
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
