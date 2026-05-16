16 мая 2026, 22:18
Лилль начал договариваться с трансферной целью Шахтера

«Доги» хотят оформить переход таланта «Гремио» Габриэля Мека

ФК Гремио. Габриэль Мек

Французский «Лилль» проявляет серьезный интерес к подписанию 18-летнего атакующего полузащитника и вундеркинда «Гремио» Габриэля Мека.

В минувший четверг представители «догов» встречались с Меком и его агентами, чтобы обсудить потенциальный трансфер футболиста во Францию. На встрече «Лилль» представил свой спортивный проект и его предложение было положительно воспринято стороной Мека.

Идея «Лилля» состоит в том, чтобы подписать с Меком контракт на пять лет, а за футболиста заплатить порядка 10 миллионов евро.

Исход переговоров зависит от позиции «Гремио», который в прошлом уже отказывался от более выгодного предложение по Меку от «Шахтера», и стремится получить за своего футболиста около 20 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что на Мека претендует «Шахтер», а также к таланту «Гремио» присматриваются «Вильярреал», «Севилья», «Ньюкасл», «Пари Сен-Жермен» и «Порту».

Алексей Сливченко
