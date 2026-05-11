  4. Лилль готовится увести уже второго бразильца из-под носа Шахтера
11 мая 2026, 21:54
Лилль готовится увести уже второго бразильца из-под носа Шахтера

Вслед за Райаном Роберту во Францию может переехать и Габриэль Мек

Instagram. Габриэль Мек

Французский «Лилль» в ближайшее время может перебить аж два потенциальных трансфера донецкого «Шахтера».

Помимо упоминавшегося ранее вингера «Фламенго» Райана Роберту, за которого «доги» готовы заплатить 10 миллионов евро и это предложение выглядит лучше, чем то, которое сделал «Шахтер», в фокусе внимания французов находится еще и Габриэль Мек.

Атакующего полузащитника и вундеркинда «Гремио» в «Лилле» считают исполнителем, который обладает редкими навыками дриблинга и видения поля.

Что правда, «Гремио» пойдет на продажу Мека только за 20 миллионов евро и только в том случае, если клубу в ближайшее время не удастся уговорить этого игрока подписать с «мушкетерами» новый контракт. В «Гремио» полагают, что существенное увеличение оклада позволит им сохранить Мека, отбив интерес со стороны европейцев.

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что его клуб уже согласовал два трансфера новичков на лето.

Габриэль Мек Шахтер Донецк Гремио Лилль трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Mix Vale
От і добре. Може хоч тепер Шахтар зверне увагу на інші країни для пошуку гравців. Створення бразильської діаспори руйнує мікроклімат команди і негативно впливає на результати і якість гри.
просто скаутська служба кротів зливає інфу (ще з часів Фон Секи)
Такі новини піднімають мій настрій та настрій таких же невдах 6олільникіа динамо 
