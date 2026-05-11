Лилль готовится увести уже второго бразильца из-под носа Шахтера
Вслед за Райаном Роберту во Францию может переехать и Габриэль Мек
Французский «Лилль» в ближайшее время может перебить аж два потенциальных трансфера донецкого «Шахтера».
Помимо упоминавшегося ранее вингера «Фламенго» Райана Роберту, за которого «доги» готовы заплатить 10 миллионов евро и это предложение выглядит лучше, чем то, которое сделал «Шахтер», в фокусе внимания французов находится еще и Габриэль Мек.
Атакующего полузащитника и вундеркинда «Гремио» в «Лилле» считают исполнителем, который обладает редкими навыками дриблинга и видения поля.
Что правда, «Гремио» пойдет на продажу Мека только за 20 миллионов евро и только в том случае, если клубу в ближайшее время не удастся уговорить этого игрока подписать с «мушкетерами» новый контракт. В «Гремио» полагают, что существенное увеличение оклада позволит им сохранить Мека, отбив интерес со стороны европейцев.
Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что его клуб уже согласовал два трансфера новичков на лето.
