У Шахтера срывается трансфер таланта. Конкуренцию за игрока выиграет Лилль

Французский «Лилль» обошел «Шахтер» в конкуренции за право подписать 18-летнего вингера молодежной команды «Фламенго» Райана Роберту.

«Доги» сделали бразильскому клубу предложение по трансферу футболиста на 10 миллионов евро, что лучше, чем предлагали «горняки».

Известно, что «Фламенго» уже одобрил предложение «Лилля» и теперь ждет официального письменного оффера от французов.

Впрочем, проблем потенциальному трансферу добавляет конфликт между агентами. Райан Роберту недавно подписал контракт с Elenko Sports, но у него все еще действует контракт с Energy Sports, которая и направила предложение «Лиллю».

Поскольку ФИФА не разрешает клубам выплачивать комиссионные агентам, не имеющим контракта со спортсменом, «Лилль» столкнется со значительным юридическим риском без формального расторжения предыдущего соглашения. «Фламенго» будет вести переговоры только с компанией Energy Sports, которая уже уведомила клуб и Райана Роберту о наличии штрафных санкций в контракте игрока в размере порядка 3,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» также готов заплатить за Райана Роберту 10 миллионов евро.