09 мая 2026, 23:08 |
У Шахтера срывается трансфер таланта. Конкуренцию за игрока выиграет Лилль

«Доги» приблизились к подписанию Райана Роберту из «Фламенго»

ФК Фламенго. Райан Роберту

Французский «Лилль» обошел «Шахтер» в конкуренции за право подписать 18-летнего вингера молодежной команды «Фламенго» Райана Роберту.

«Доги» сделали бразильскому клубу предложение по трансферу футболиста на 10 миллионов евро, что лучше, чем предлагали «горняки».

Известно, что «Фламенго» уже одобрил предложение «Лилля» и теперь ждет официального письменного оффера от французов.

Впрочем, проблем потенциальному трансферу добавляет конфликт между агентами. Райан Роберту недавно подписал контракт с Elenko Sports, но у него все еще действует контракт с Energy Sports, которая и направила предложение «Лиллю».

Поскольку ФИФА не разрешает клубам выплачивать комиссионные агентам, не имеющим контракта со спортсменом, «Лилль» столкнется со значительным юридическим риском без формального расторжения предыдущего соглашения. «Фламенго» будет вести переговоры только с компанией Energy Sports, которая уже уведомила клуб и Райана Роберту о наличии штрафных санкций в контракте игрока в размере порядка 3,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» также готов заплатить за Райана Роберту 10 миллионов евро.

Ливерпуль нашел трех кандидатов на замену Алиссону
Костюк вышел с заявлением после информации о громком трансфере Динамо
На замену Икарди. У лидера Шахтера появился неожиданный вариант трансфера
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
можливо шо десь автор Сливченко дав маху, чи може ні.
В другому реченні:
"Доги" зробили пропозицію на 10 млн. євро, що краще, ніж пропонували "гірники".
В останньому реченні:
Раніше повідомлялось, що Шахтар також готовий заплатити 10 млн. євро.
ПИТАННЯ: чому 10 лям від Догів   це більше  ніж 10 лям від Шахтаря?
плєвать слюнями... ну справді
Рішення ухвалено: тузємєц пролетів повз ДАмбас😂
Цікаво... але в цей свмий час вирішується одне з питань яке може допомогти Шахтарю стартувати з групи в лізі чемпіонів. В Шотландії Хартс грає з Мозервеллом...Перемога Хартса ставе хрест на амбіціях Рейнджерс на чемпіонство але... На цьому сайті тиша... Зто можемо слідкувати за чемпіонатом Саудівської Аравії...
Ну це було очікувано, де Лілль а де Шахтар…
Шахте сберечь тех кто есть уже + будет на след. сезон. Малыши пусть заматерееют
Єєєєє
Ураааа
Це підняло настрій всьому динамозоопарку
