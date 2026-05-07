Шахтер готов заплатить 10 млн за скандального игрока. Ситуация сложная

Переговоры о переходе Райана Роберто в «Шахтер» пока зашли в тупик.

По информации бразильских СМИ, донецкий клуб готов заплатить за нападающего около 10 миллионов евро, однако главной проблемой в переговорах стало распределение средств между клубами, владеющими правами на футболиста.

В настоящее время «Фламенго» контролирует 55% экономических прав на игрока, тогда как еще 30% принадлежат «Атлетико Паранаэнсе». Во «Фламенго» считают свою долю более ценной и рассчитывают получить примерно 8,5 миллиона евро вместо ранее ожидаемых семи.

Несмотря на желание самого Роберто сменить клуб уже этим летом, во «Фламенго» не спешат заключать сделку и готовы отпустить форварда только на финансово выгодных для себя условиях.