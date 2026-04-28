Скандал в Бразилии. Футболиста отстранили из-за желания перейти в Шахтер
«Фламенго» недоволен поведением Райана Роберту, который уже договорилося о переходе в Украину
Бразильский «Фламенго» отстранил талантливого вингера Райана Роберту, который отказался продлевать контракт и планирует присоединиться к донецкому «Шахтеру».
Футболист получил привлекательное предложение от украинской команды и сообщил о своем желании покинуть чемпионат Бразилии, что не понравилось руководству «Фламенго».
Журналист Вене Касагранде сообщил детали встречи между Роберту и спортивным директором Жозе Бото, где игроку поставили ультиматум – если вингер не подпишет новый контракт, он не сможет выходить на поле и тренироваться с командой:
«На встрече, где присутствовала семья игрока, «Фламенго» услышал от родителей Райана, что их сын не подпишет новое соглашение, поскольку «Шахтер» предложил спортивный проект, который кажется более привлекательным в их видении.
На этой встрече мать игрока предупредила, что соглашение с «горняками» уже заключено.
«Фламенго» сообщил: поскольку семья спортсмена приняла решение не продлевать контракт, Роберту будет отстранен от матчей с первой командой и U-19, а также тренировок.
Текущий контракт нападающего с «Фламенго» действует до марта 2027 года. Таким образом, он может подписать предварительное соглашение в октябре этого года и уйти бесплатно», – сообщил журналист.
