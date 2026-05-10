Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна после победного поединка над «Полтавой» (4:0), по итогам которого «горняки» завоевали титул УПЛ, заявил о том, что клуб завершил трансферы двух футболистов:

– На сегодняшний день мы уже подписали двух футболистов на следующий сезон. Это не последние трансферы. После беседы с президентом наша стратегия, и это его решение, заключается в том, чтобы не продавать ни одного футболиста в этом сезоне.

– Вы говорите, что подписали двух футболистов. Первый – Бруниньо. Кто второй?

– Скоро узнаете.

– Сейчас не будет фамилий?

– Не будем сейчас говорить. Но работаем и над другими трансферами. На этой неделе будет встреча. Арда, я, Палкин, президент. Будем принимать решения, какие футболисты нам нужны на следующий сезон, чтобы мы стали сильнее.

– Возможно, вы продлили контракт с какими-то футболистами?

– Мы ведем переговоры. Посмотрим. В ближайшие 7-10 дней посмотрим