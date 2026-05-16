Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу

Новоиспеченный чемпион Украины «Шахтер» никак не может договориться с «Фламенго» о трансфере 18-летнего левого вингера Райана Роберту.

По информации, которой располагает Sport.ua, переговоры «горняков» со «стервятниками» по Роберту в настоящий момент зашли в глухой угол.

Также не может договориться о переходе Роберту с «Фламенго» и французский «Лилль», который уже начал изучать альтернативный вариант – подписание Габриэля Мека из «Гремио».

Не исключено, что ситуацией попробует воспользоваться «Бенфика», которая в последние дни включилась в борьбу за Райана Роберту.

Ожидается, что на предстоящей неделе ситуация получит свое развитие.

Райан Роберту отказывается продлевать контракт с «Фламенго», из-за чего клуб может потерять его бесплатно уже весной следующего года.