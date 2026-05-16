Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 21:59 |
1721
1

Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу

«Горняки» не могут убедить «Фламенго» отпустить Райана Роберту

16 мая 2026, 21:59 |
1721
1 Comments
Трансфер на грани срыва. Переговоры Шахтера по новичку – в глухом углу
instagram.com/ryanroberto08

Новоиспеченный чемпион Украины «Шахтер» никак не может договориться с «Фламенго» о трансфере 18-летнего левого вингера Райана Роберту.

По информации, которой располагает Sport.ua, переговоры «горняков» со «стервятниками» по Роберту в настоящий момент зашли в глухой угол.

Также не может договориться о переходе Роберту с «Фламенго» и французский «Лилль», который уже начал изучать альтернативный вариант – подписание Габриэля Мека из «Гремио».

Не исключено, что ситуацией попробует воспользоваться «Бенфика», которая в последние дни включилась в борьбу за Райана Роберту.

Ожидается, что на предстоящей неделе ситуация получит свое развитие.

Райан Роберту отказывается продлевать контракт с «Фламенго», из-за чего клуб может потерять его бесплатно уже весной следующего года.

По теме:
Не знают, что с ним делать. У новичка Шахтера возникли проблемы в Бразили
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
За ним очередь в Европе. Известный легионер покидает УПЛ
Райан Роберту Фламенго Шахтер Донецк эксклюзив Лилль трансферы УПЛ трансферы трансферы Лиги 1
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Теннис | 16 мая 2026, 14:39 17
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме

Даяна вырвала победу у Джессики Бузас Манейро и поборется за трофей турнира в Италии

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16.05.2026, 11:32
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Лилль начал договариваться с трансферной целью Шахтера
Футбол | 16.05.2026, 22:18
Лилль начал договариваться с трансферной целью Шахтера
Лилль начал договариваться с трансферной целью Шахтера
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16.05.2026, 10:11
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну це вже краще ніж була остання інфа в якій йшлося що Лілль виграє гонку в Шахтаря за нього. Тепер знову нічия
Ответить
-1
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 5
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 78
Теннис
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 22
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 240
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
15.05.2026, 14:32
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем