Бенфика хочет украсть из-под носа Шахтера футболиста
В поле зрения «орлов» оказался Райан Роберту
Португальская «Бенфика» планирует трансфер нападающего «Фламенго» Райана Роберту.
Титулованный португальский клуб уже находится на начальном этапе переговоров о возможном трансфере.
По данным источника, «Бенфика» может предложить около 15 миллионов евро за игрока, а сам «Фламенго» недавно уже отказал в предложении в 10 миллионов от донецкого «Шахтера».
Также за ситуацией внимательно следит «Лилль», но официального предложения французский клуб пока не делал.
Контракт Райана Роберту со «стервятниками» рассчитан до марта 2027 года, и пока футболист не проявлял готовности подписывать новое соглашение, поскольку рассчитывал получить от клуба гарантии выступлений в первой команде.
