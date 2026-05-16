Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика хочет украсть из-под носа Шахтера футболиста
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 03:32 |
89
0

Бенфика хочет украсть из-под носа Шахтера футболиста

В поле зрения «орлов» оказался Райан Роберту

16 мая 2026, 03:32 |
89
0
Бенфика хочет украсть из-под носа Шахтера футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберту

Португальская «Бенфика» планирует трансфер нападающего «Фламенго» Райана Роберту.

Титулованный португальский клуб уже находится на начальном этапе переговоров о возможном трансфере.

По данным источника, «Бенфика» может предложить около 15 миллионов евро за игрока, а сам «Фламенго» недавно уже отказал в предложении в 10 миллионов от донецкого «Шахтера».

Также за ситуацией внимательно следит «Лилль», но официального предложения французский клуб пока не делал.

Контракт Райана Роберту со «стервятниками» рассчитан до марта 2027 года, и пока футболист не проявлял готовности подписывать новое соглашение, поскольку рассчитывал получить от клуба гарантии выступлений в первой команде.

По теме:
Только вопрос времени. Назван новый главный тренер Реала
Полтава – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фаал решил, где собирается продолжить карьеру. Это не Карпаты и не Динамо
трансферы Фламенго чемпионат Украины по футболу чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Райан Роберту Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дженоа принял решение после желания Малиновского уйти из клуба
Футбол | 16 мая 2026, 02:32 0
Дженоа принял решение после желания Малиновского уйти из клуба
Дженоа принял решение после желания Малиновского уйти из клуба

Его может заменить Лисо

Праздник в Бирмингеме. Астон Вилла одолела Ливерпуль и взяла путевку в ЛЧ
Футбол | 15 мая 2026, 23:59 8
Праздник в Бирмингеме. Астон Вилла одолела Ливерпуль и взяла путевку в ЛЧ
Праздник в Бирмингеме. Астон Вилла одолела Ливерпуль и взяла путевку в ЛЧ

Хозяева поля вышли на 4-ю позицию и гарантировали себе место в топ-5

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 15.05.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Футбол | 15.05.2026, 07:38
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Футбол | 15.05.2026, 08:54
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 6
Бокс
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 42
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 2
Хоккей
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 223
Футбол
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем