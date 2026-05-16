Бенфика хочет украсть из-под носа Шахтера футболиста

Португальская «Бенфика» планирует трансфер нападающего «Фламенго» Райана Роберту.

Титулованный португальский клуб уже находится на начальном этапе переговоров о возможном трансфере.

По данным источника, «Бенфика» может предложить около 15 миллионов евро за игрока, а сам «Фламенго» недавно уже отказал в предложении в 10 миллионов от донецкого «Шахтера».

Также за ситуацией внимательно следит «Лилль», но официального предложения французский клуб пока не делал.

Контракт Райана Роберту со «стервятниками» рассчитан до марта 2027 года, и пока футболист не проявлял готовности подписывать новое соглашение, поскольку рассчитывал получить от клуба гарантии выступлений в первой команде.