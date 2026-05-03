Шахтер принял решение о многомиллионном трансфере
Клуб направил улучшенное предложение по Райану Роберту
Донецкий «Шахтер» заинтересован в молодом вингере бразильского клуба «Фламенго» Райане Роберту.
По информации источника, украинский клуб повысил свое предложение по вингеру – вместо прежних 8 млн евро клуб готов выложить около 10 млн евро плюс бонусы за достижения.
Переговоры по трансферу могут активизироваться уже в середине года. В то же время «Фламенго» пока не принял окончательного решения о продаже игрока и, вероятно, планирует повысить свои финансовые требования.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать Райана Роберто бесплатно – на правах свободного агента.
