  4. Шахтер принял решение о многомиллионном трансфере
Шахтер принял решение о многомиллионном трансфере

Клуб направил улучшенное предложение по Райану Роберту

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберту

Донецкий «Шахтер» заинтересован в молодом вингере бразильского клуба «Фламенго» Райане Роберту.

По информации источника, украинский клуб повысил свое предложение по вингеру – вместо прежних 8 млн евро клуб готов выложить около 10 млн евро плюс бонусы за достижения.

Переговоры по трансферу могут активизироваться уже в середине года. В то же время «Фламенго» пока не принял окончательного решения о продаже игрока и, вероятно, планирует повысить свои финансовые требования.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать Райана Роберто бесплатно – на правах свободного агента.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Увеличьте чёртов лимит на легионеров хотябы еще на одного игрока!!!
Цікаво чи колись в Шахтарі подумають над тим щоб купляти не тільки молодих а й досвідчених гравців, бо омолодження команди це звісно круто але у великих матчах воно губляться 
Дуже добре. Підсилюємося під ЛЧ
