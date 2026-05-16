Малиновский обратился к жене, которая отказалась ехать с ним в Турцию

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский посвятил пост в Instagram своей жене Роксане.

Футболист поздравил свою возлюбленную с днём рождения.

«С днем рождения, моя красавица! Лучшая мама, подруга и самый прекрасный человек. Мы любим тебя всем сердцем до конца. Кристиан, Оливия, Руслан», – написал он, опубликовав фото Роксаны на своей странице.

Малиновские живут в браке уже десять лет и воспитывают двоих детей. Недавно стало известно, что Руслан не будет продлевать контракт с итальянским «Дженоа» и перейдет на правах свободного агента в турецкий «Трабзонспор». Роксана призналась, что не сможет поехать вместе с мужем в Турцию из-за семейных обстоятельств. Футболист будет навещать свою семью в Италии.