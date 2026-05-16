Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернарду СИЛВА: «20 трофеев в Манчестер Сити, это неплохо»
Англия
16 мая 2026, 20:06 |
299
0

Бернарду СИЛВА: «20 трофеев в Манчестер Сити, это неплохо»

Бернарду Силва надеется, что в мае завоюет 21-й титул в «Манчестер Сити»

16 мая 2026, 20:06 |
299
0
Бернарду СИЛВА: «20 трофеев в Манчестер Сити, это неплохо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва подвел итоги финала Кубка Англии с «Челси» (1:0).

«Это что-то особенное. Я действительно счастлив. Всё, что происходило со мной здесь, в «Манчестер Сити», было фантастическим. Надеюсь, у нас ещё есть небольшая мечта – бороться за Премьер-лигу.

Сегодня мы очень счастливы. Для меня это особенный момент, ведь это мой последний сезон, и я хочу подарить клубу ещё один трофей. Надеюсь, не последний. С тех пор, как я пришёл, у нас 20 [трофеев], так что это неплохо», – заявил Силва после игры.

31-летний португалец уходит из клуба летом. В этом сезоне в его активе три гола в 51 матче.

По теме:
МАКФАРЛЕЙН: «Удивитесь, но я горжусь игрой Челси»
Ман Сити и Гвардиола установили уникальные рекорды после победы над Челси
Печальный юбилей. Холанд не забил во всех 10 финалах в составе Ман Сити
Бернарду Силва Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Челси Челси - Манчестер Сити
Руслан Полищук Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16 мая 2026, 10:11 8
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве

Клуб не планирует приглашать украинца

Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16 мая 2026, 08:25 5
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси

Тренер не видит украинца в Лондоне

Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Футбол | 16.05.2026, 15:00
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
МЮ договорился с тренером. Известны детали контракта и когда объявят
Футбол | 16.05.2026, 18:59
МЮ договорился с тренером. Известны детали контракта и когда объявят
МЮ договорился с тренером. Известны детали контракта и когда объявят
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 5
Хоккей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
15.05.2026, 10:51
Футбол
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 2
Бокс
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 32
Футбол
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
15.05.2026, 11:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем