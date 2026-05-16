Бернарду СИЛВА: «20 трофеев в Манчестер Сити, это неплохо»

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва подвел итоги финала Кубка Англии с «Челси» (1:0).

«Это что-то особенное. Я действительно счастлив. Всё, что происходило со мной здесь, в «Манчестер Сити», было фантастическим. Надеюсь, у нас ещё есть небольшая мечта – бороться за Премьер-лигу.

Сегодня мы очень счастливы. Для меня это особенный момент, ведь это мой последний сезон, и я хочу подарить клубу ещё один трофей. Надеюсь, не последний. С тех пор, как я пришёл, у нас 20 [трофеев], так что это неплохо», – заявил Силва после игры.

31-летний португалец уходит из клуба летом. В этом сезоне в его активе три гола в 51 матче.