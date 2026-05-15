Не Арсенал. Бернарду Силва назвал главного соперника Манчестер Сити

Под руководством Микеля Артеты «Арсенал» превратился в серьёзную силу, заняв второе место после «Манчестер Сити» в 2023 и 2024 годах и после «Ливерпуля» в прошлом году. За два тура до конца сезона «канониры» на пути к завоеванию первого за 22 года титула чемпиона Премьер-лиги.

«Арсенал» растет. Это команда, которая вместе уже, наверное, пять лет, так что вполне естественно, что игроки немного повзрослеют и начнут бороться за титулы, так что, да, посмотрим, что будет», – отметил полузащитник «горожан» Бернарду Силва.

«Нет, я не в восторге от «Арсенала». Считаю, что нашими главными соперниками (во время его игры в «Манчестер Сити») был, безусловно, «Ливерпуль». Я также считаю – и я понимаю, что это очень субъективно – что если бы у нас не было переходного сезона, и если бы мы не допустили столько ошибок, мы бы выиграли эту лигу. Я не говорю, что мы бы выиграли легко, но мы бы выиграли эту лигу. Поэтому это довольно неприятно», – добавил португалец.

31-летний Силва уходит из «Сити» после девяти сезонов.