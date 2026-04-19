Пеп ГВАРДИОЛА: «Трудно представить Манчестер Сити без этого игрока»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на решение Бернарду Силвы, который решил покинуть «горожан» по завершению нынешнего сезона.

«Когда игроки покидают клуб, это как бы часть меня тоже идет. Трудно вообразить команду без него. Я много раз говорил, что на поле и вне его он внес невероятный вклад за девять лет здесь и был чрезвычайно, чрезвычайно, чрезвычайно важным.

Было много игроков, которые определяли то, кем мы являемся. Они выигрывали и демонстрировали невероятный уровень – ментально и во всем.

Надеюсь, мы сможем отблагодарить его, и он поможет нам – я это очень хорошо знаю. Он особенный игрок в этом смысле. Надеюсь, мы проведем хороший месяц, потому что он заслуживает лучшего.

Мы выиграли 19 трофеев вместе и до сих пор боремся еще за два – и мы точно будем за них бороться», – сказал Гвардиола.

За «Манчестер Сити» Бернарду Силву сыграл 451 матч, отличившийся 76 голами и 77 ассистами. С командой он завоевал шесть титулов АПЛ и один Лиги чемпионов.