  4. Игорь КРАСНОПИР: «На сто процентов готов к дебюту в еврокубках»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Краснопир

23-летний нападающий «Полесья» Игорь Краснопир рассказал о своей адаптации в житомирском клубе и поделился ожиданиями относительно выступлений в еврокубках.

– В январе перешли в новый клуб, сезон уже подходит к концу. Как вы сами сейчас оцениваете свой прогресс в «Полесье»?

– Думаю, об этом более объективно могут сказать тренеры. Я чувствую, что учусь каждый день. И уверен, что с каждым днем становлюсь чуть лучше.

– В следующем сезоне уже можете играть в еврокубках. Насколько вы готовы к дебюту на международном уровне? Ведь именно «Полесье» уже третий сезон подряд туда выйдет.

– Я готов на 100%. Хотелось бы проявить себя на таком уровне с самой лучшей стороны.

На счету Краснопира 7 голов и 4 ассиста в 29 матчах в текущем сезоне. После 28 туров УПЛ «Полесье» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

Андрей Плыгун Источник: Трибуна
