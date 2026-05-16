СИННЕР: «Вчера мне пришлось серьезно побороться, было очень тяжело»

Первый номер рейтинга ATP Янник Синнер стал финалистом грунтового турнира ATP 1000 в Риме, одолев седьмого сеяного Даниила Медведева (ATP 9) в трех сетах.

15 мая Янник и Даниил стартовали в 20:20 по Киеву. По ходу поединка, в третьем сете при счете 4:2 в пользу Синнера, начался дождь и матч между теннисистами был приостановлен, а затем и вовсе перенесен на сегодня, 16 мая.

После победы над Медведевым Янник пообщался с журналистами на послематчевой пресс-конференции.

– Какое было ваше физическое состояние вчера и насколько сильно вам пришлось постараться, чтобы быть конкурентоспособным и оставаться на высоте перед сегодняшним матчем?

– Да, вчера мне пришлось серьезно побороться. Я знал перед матчем, что он может быть очень напряженным. Первый сет я сыграл очень хорошо, затем условия стали очень, очень тяжелыми. Было трудно пройти дальше.

Но в то же время я старался понять, что работает лучше всего. Я старался играть с максимальной энергией. Вчера было очень тяжело.

Сегодня могло произойти все что угодно, потому что, по сути, ты начинаешь все с нуля. Очевидно, что мое положение было намного лучше с учетом перерывов. Сегодня, когда мы играли, было солнечно, поэтому условия были другими.

– Какие у вас чувства по поводу возвращения в финал завтра, здесь, в Риме?

– Да, конечно, очень рад. Это очень особенный турнир для меня и для нас, итальянцев. Я очень рад снова оказаться в финале.

Но психологически я понимаю, что завтрашний матч будет сложным. Финал всегда очень отличается от предыдущих. В любом случае, рад снова оказаться в финале. Посмотрим, что будет дальше.

– Хотели бы узнать, прошли ли у вас проблемы со здоровьем прошлой ночью, проблемы с правым бедром и тошнота во время игры, или вам пришлось бороться с ними всю ночь?

– Мне было немного трудно уснуть этой ночью. Это была ситуация, в которой я еще не оказывался, когда нужно довести дело до конца, когда матч уже почти закончен. Ты спишь, не зная, что будет на следующий день.

Да, думаю, это нормально, что не каждый день чувствуешь себя на 100%. Я старался играть с максимальной отдачей. Вчерашний матч привел меня к тому, что сегодня я лидировал. Сегодня я очень рад, что смог завершить его победой.

– Это был, пожалуй, один из самых экспрессивных ваших матчей, которые мы видели, с точки зрения того, как сильно вы пытались зарядиться энергией болельщиков. Думаете, вы смогли бы одержать победу, если бы играли не дома?

– Не знаю. На этот вопрос я ответить не могу. Извините.

Финальный поединок между Янником Синнером и Каспером Руудом запланирован на 17 мая.