Максим КОРОБОВ: «Я не давал им слишком много советов»

Защитник «Динамо» Максим Коробов прокомментировал матч 29-го тура УПЛ против «Полтавы» (2:0):

– Рад, что мы сегодня победили. В то же время не могу быть доволен своей игрой. Вроде бы добегал, отбирал мячи, но качества не хватило.

– В матче первого круга «Динамо» досадно уступило «Полтаве». Сегодня команда выходила на футбольное поле с настроем, что нельзя ни в коем случае проигрывать?

– Мы «Динамо», для нас поражения недопустимы. После проигранного матча в первом круге нам было что доказывать.

– Сегодня в составе «Динамо» была ротация. В частности, ваши партнеры по юношеской команде Вячеслав Суркис и Виталий Лобко впервые сыграли в стартовом составе. Как вы помогали им подготовиться к этому моменту?

– Я не давал им слишком много советов, они знали, что делать. Просто вспомнил свой дебют и сказал им, что не нужно ничего бояться и нервничать, и все будет хорошо.

– Через несколько дней «Динамо» ждет финал Кубка Украины против «Чернигова». Каковы ваши ожидания от этой игры, ведь это, пожалуй, самый важный матч для вас лично на взрослом уровне?

– Мы подойдем к этому поединку максимально настроенными, потому что это большой шанс. Все очень ответственно относятся к финалу.