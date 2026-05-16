«Ужасные последствия». В Испании признали, что Ванат важнее, чем тер Штеген

Потеря украинского нападающего Владислава Ваната имеет для испанской «Жироны» гораздо более разрушительные последствия, чем травма вратаря Марка-Андре тер Штегена. Такое мнение высказал комментатор Gol Альберт Фернандес.

«Ситуация с тер Штегеном была тяжелой, но то, что произошло с Ванатом, о чем не так много говорили, обернулось действительно ужасными последствиями. Впрочем, «Жирона» обязана бороться – цель не так уж далека, как может показаться сейчас», – написал он в соцсети X.

Ванат получил травму сухожилия подколенной мышцы в начале апреля. Тер Штеген выбыл в феврале. Без них «Жирона» борется за выживание внизу турнирной таблицы Ла Лиги. От зоны вылета команду Мичеля отделяет всего одно очко. В следующем туре она сыграет против мадридского «Атлетико».

На счету Владислава девять забитых мячей и одна голевая передача в 27 матчах Ла Лиги.