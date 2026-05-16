«Ужасные последствия». В Испании признали, что Ванат важнее, чем тер Штеген
Травма украинца стала для «Жироны» настоящей катастрофой
Потеря украинского нападающего Владислава Ваната имеет для испанской «Жироны» гораздо более разрушительные последствия, чем травма вратаря Марка-Андре тер Штегена. Такое мнение высказал комментатор Gol Альберт Фернандес.
«Ситуация с тер Штегеном была тяжелой, но то, что произошло с Ванатом, о чем не так много говорили, обернулось действительно ужасными последствиями. Впрочем, «Жирона» обязана бороться – цель не так уж далека, как может показаться сейчас», – написал он в соцсети X.
Ванат получил травму сухожилия подколенной мышцы в начале апреля. Тер Штеген выбыл в феврале. Без них «Жирона» борется за выживание внизу турнирной таблицы Ла Лиги. От зоны вылета команду Мичеля отделяет всего одно очко. В следующем туре она сыграет против мадридского «Атлетико».
На счету Владислава девять забитых мячей и одна голевая передача в 27 матчах Ла Лиги.
