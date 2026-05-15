Мичел назвал самого важного игрока Жироны: «Играет на уколах ради нас»

Тренер Жироны Мичел после ничьей 1:1 с Реалом Сосьедад отметил влияние форварда Кристиана Стуани, который во втором кряду поединке забивает и спасает для команды один пункт.

«Стуани – это сердце и душа Жироны, самый важный игрок в истории. Он живет ради голов. Ему 39 лет, и ему сделали укол в первом тайме, иначе из-за травмы он не мог бы играть. А он сыграл ради команды. Теперь он не сможет тренироваться до конца недели, но сыграет с Атлетико».

«С уважением ко всем игрокам Жироны, но Кристиан – самый важный футболист клуба», – сказал Мичел.

Жирона набрала 40 очков и выбралась из зоны вылета, поднявшись на 15-е место.