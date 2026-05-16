Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Важная победа в борьбе за УПЛ. Агробизнес дома обыграл Викторию
Первая лига
Агробизнес
16.05.2026 12:30 – FT 1 : 0
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 мая 2026, 14:29 | Обновлено 16 мая 2026, 15:04
108
0

Важная победа в борьбе за УПЛ. Агробизнес дома обыграл Викторию

Поединок «Агробизнес» – «Виктория» завершился со счетом 1:0

16 мая 2026, 14:29 | Обновлено 16 мая 2026, 15:04
108
0
Важная победа в борьбе за УПЛ. Агробизнес дома обыграл Викторию
ФК Агробизнес

В субботу, 16 мая, в Волочиске состоялся матч 28-го тура Первой лиги. Претендующий на попадание в переходные матчи за выход в УПЛ «Агробизнес» принимал сумскую «Викторию».

Матч проходил в достаточно равной борьбе. Команды обменивались атаками и ударами, вот только большинство из них шли мимо цели. Особенно грешили этим игроки «Виктории».

«Агробизнес» забил на 73-й минуте: Роман Слива с левого фланга сделал передачу в штрафную, а Олег Лень пробил в правый нижний угол.

Команда Александра Чижевского набрала 49 очков и идет на четвертом месте, в зоне переходных матчей за место в УПЛ.

Первая лига. 28-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 16 мая

«Агробизнес» (Волочиск) – «Виктория» (Сумы) – 1:0

Гол: Лень, 73

Видеозапись матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
По теме:
Примеряли новую роль. Эпицентр свел к ничьей игру против Металлиста 1925
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Первый капитан сборной Украины – о возможном исчезновении клуба УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Виктория Сумы Олег Лень
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
Баскетбол | 15 мая 2026, 15:57 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента

Дмитрий Забирченко возглавил БК «Харьковские Соколы»

ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Хоккей | 16 мая 2026, 00:05 2
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии

Завершен первый игровой день на чемпионате мира

Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Футбол | 16.05.2026, 06:58
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Забарный – ключевой игрок ПСЖ, а новости о его трансфере – полный бред
Футбол | 16.05.2026, 08:08
Забарный – ключевой игрок ПСЖ, а новости о его трансфере – полный бред
Забарный – ключевой игрок ПСЖ, а новости о его трансфере – полный бред
Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо
Футбол | 16.05.2026, 12:21
Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо
Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
14.05.2026, 11:30
Хоккей
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 3
Футбол
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
14.05.2026, 09:02
Бокс
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
14.05.2026, 09:29 11
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем