Важная победа в борьбе за УПЛ. Агробизнес дома обыграл Викторию

В субботу, 16 мая, в Волочиске состоялся матч 28-го тура Первой лиги. Претендующий на попадание в переходные матчи за выход в УПЛ «Агробизнес» принимал сумскую «Викторию».

Матч проходил в достаточно равной борьбе. Команды обменивались атаками и ударами, вот только большинство из них шли мимо цели. Особенно грешили этим игроки «Виктории».

«Агробизнес» забил на 73-й минуте: Роман Слива с левого фланга сделал передачу в штрафную, а Олег Лень пробил в правый нижний угол.

Команда Александра Чижевского набрала 49 очков и идет на четвертом месте, в зоне переходных матчей за место в УПЛ.

Первая лига. 28-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 16 мая

«Агробизнес» (Волочиск) – «Виктория» (Сумы) – 1:0

Гол: Лень, 73

