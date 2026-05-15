В субботу, 16 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Викторией Сумы». По киевскому времени игра начнется в 12:30.



Агробизнес



Не слишком стабильные результаты в текущем сезоне демонстрирует волочевский коллектив. Хотя в чемпионате дела у него идут неплохо – за 27 туров Первой лиги «Агробизнес» смог добыть в борьбе 46 очков, что пока позволяют ему находиться на 4-м месте турнирной таблицы, которое позволит играть в переходных играх за повышение. Расстояние от 5-й строчки за 3 тура до завершения соревнований составляет 4 балла.



В национальном кубке «Агробизнес» обыграл «Диназ Вышгород» и «Денгофф», благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала, где со счетом 4:3 уступил харьковскому «Металлисту 1925».



Виктория Сумы



Первая часть сезона прошла для сумчан не слишком удачно, однако весной клуб действительно удивляет всех своими результатами. В общей сложности, за 27 поединков Первой лиги коллектив смог набрать 36 зачетных пунктов, пока позволяют ему находиться на 6-й позиции турнирной таблицы. Однако шансов попасть в топ-4 «Виктория» уже нет – за 3 тура до завершения чемпионата расстояние от «Агробизнеса» составляет уже 10 баллов.



В Кубке Украины сумчане выбили «Ворсклу» и «Левый Берег», однако на стадии 1/8 финала уступили «Ингульцу» со счетом 0:1.



Личные встречи



Коллективы встречались между собой трижды, и за это время статистика между ними равна – каждый клуб одержал по 1 победе, а еще 1 игра завершилась вничью.



Интересные факты

Беспроигрышная серия «Виктории» продолжается уже 7 матчей подряд – на счету команды 5 побед и 2 ничьих.

В каждом из 3-х предыдущих матчей «Виктории» было забито больше 2.5 гола.

«Агробизнес» проиграл в 4/6 предыдущих поединках.

