Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агробизнес – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Агробизнес
16.05.2026 12:30 - : -
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 мая 2026, 15:56 | Обновлено 15 мая 2026, 16:02
33
0

Агробизнес – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 16 мая в 12:30 по Киеву

15 мая 2026, 15:56 | Обновлено 15 мая 2026, 16:02
33
0
Агробизнес – Виктория. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

В субботу, 16 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Викторией Сумы». По киевскому времени игра начнется в 12:30.

Агробизнес

Не слишком стабильные результаты в текущем сезоне демонстрирует волочевский коллектив. Хотя в чемпионате дела у него идут неплохо – за 27 туров Первой лиги «Агробизнес» смог добыть в борьбе 46 очков, что пока позволяют ему находиться на 4-м месте турнирной таблицы, которое позволит играть в переходных играх за повышение. Расстояние от 5-й строчки за 3 тура до завершения соревнований составляет 4 балла.

В национальном кубке «Агробизнес» обыграл «Диназ Вышгород» и «Денгофф», благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала, где со счетом 4:3 уступил харьковскому «Металлисту 1925».

Виктория Сумы

Первая часть сезона прошла для сумчан не слишком удачно, однако весной клуб действительно удивляет всех своими результатами. В общей сложности, за 27 поединков Первой лиги коллектив смог набрать 36 зачетных пунктов, пока позволяют ему находиться на 6-й позиции турнирной таблицы. Однако шансов попасть в топ-4 «Виктория» уже нет – за 3 тура до завершения чемпионата расстояние от «Агробизнеса» составляет уже 10 баллов.

В Кубке Украины сумчане выбили «Ворсклу» и «Левый Берег», однако на стадии 1/8 финала уступили «Ингульцу» со счетом 0:1.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой трижды, и за это время статистика между ними равна – каждый клуб одержал по 1 победе, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Виктории» продолжается уже 7 матчей подряд – на счету команды 5 побед и 2 ничьих.
  • В каждом из 3-х предыдущих матчей «Виктории» было забито больше 2.5 гола.
  • «Агробизнес» проиграл в 4/6 предыдущих поединках.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Агробизнес
16 мая 2026 -
12:30
Виктория Сумы
Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Очередной разгром. Буковина не оставила шансов ФК ЮКСА
Не смогли доиграть матч. Поединок Металлурга З и Чернигова перенесен
Черноморец – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Агробизнес Виктория Сумы прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан Колоса потерял место в основе и может покинуть клуб
Футбол | 15 мая 2026, 15:34 0
Капитан Колоса потерял место в основе и может покинуть клуб
Капитан Колоса потерял место в основе и может покинуть клуб

Контракт Валерия Бондаренко истекает летом

Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Футбол | 15 мая 2026, 12:40 44
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?

Аналитики отправляют Шахтер в третью корзину Лиги чемпионов

Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бокс | 15.05.2026, 09:27
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Теннис | 14.05.2026, 17:35
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Теннис | 15.05.2026, 06:45
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
14.05.2026, 04:42 2
Бокс
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 29
Футбол
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15
Бокс
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 2
Футбол
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 2
Бокс
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем