  4. Перед центральным матчем тура у Черноморца возникли проблемы
Украина. Первая лига
16 мая 2026, 13:39 | Обновлено 16 мая 2026, 13:40
Перед центральным матчем тура у Черноморца возникли проблемы

Кадровые потери являются главной болью для тренерского штаба одесского клуба

Сегодня в Первой лиге состоится центральный матч 28-го тура, в котором сойдутся два главных претендента на вторую прямую путевку в УПЛ – «Черноморец» и «Левый Берег».

Как стало известно из источников Sport.ua, перед игрой, которая состоится в Одессе, тренерский штаб «моряков» по ​​разным причинам не сможет рассчитывать на целый ряд футболистов. У Владислава Клименко было диагностировано повреждение приводной мышцы, а у Артура Авагимяна – икроножной. Процесс их восстановления находится на завершающей стадии, поэтому участие обоих в поединке с «Левым Берегом» маловероятно.

Кроме них, в клубном лазарете до сих пор находятся гамбиец Мухаммед Хобе, Артем Присяжнюк и Александр Каплиенко. Все трое отсутствуют в составе длительное время. Не оптимально состояние здоровья и Артема Габелка, который, как известно, вместе с Алексеем Хобленко оказались не нужны «Черноморцу».

В турнирной таблице Первой лиги Черноморец находится на 2-м месте, имея на сегодняшний день 58 набранных баллов. Его соперник, «Левый Берег», сейчас расположился на 3-й строчке, имея в своем активе 56 очков.

Андрей Писаренко









