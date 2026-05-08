Украина. Премьер лига
08 мая 2026, 17:27 | Обновлено 08 мая 2026, 18:32
Игроки и тренерский штаб Черноморца могут заработать три миллиона гривен

Выполнение главной задачи – выход в Премьер-лигу – принесет солидные деньги «морякам»

ФК Черноморец Одесса

Игроки и тренерский штаб одесского «Черноморца» получит солидную премию за выполнение главной задачи – завоевание путевки в элитный дивизион чемпионата Украины.

«Что касается текущей финансовой ситуации в клубе, то никаких задолженностей нет. В Одессе обычно платят за последний месяц – последние выплаты были за март.

Руководством принято решение выплатить команде бонус за решение главной задачи – возвращение в Украинскую Премьер-лигу. Размер бонуса составит три миллиона гривен на команду», – сообщил источник.

После 26 сыгранных туров подопечные Романа Григорчука набрали 57 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице. «Моряки» опережают ближайшего конкурента на четыре пункта.

Вторая позиция позволит одесской команде избежать стыковых матчей и напрямую пробиться в Премьер-лигу. Соперниками «Черноморца» в последних турах станут «Чернигов», «Левый Берег», «Буковина» и «Металлист».

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Откуда мани?Я просто за Черноморцем давно не следил!
