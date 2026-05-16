Известный скаут объяснил, почему Малиновский выбрал чемпионат Турции
Алекс Великих прокомментировал решение полузащитника «Дженоа» и сборной Украины
Известный скаут Алекс Великих прокомментировал решение полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который решил покинуть итальянский «Дженоа» и присоединиться к турецкому «Трабзонспору»:
– Руслан Малиновский – игрок, который провел свою европейскую клубную карьеру на хорошем уровне. Некоторые травмы помешали продолжать играть в высоком ритме, и вообще политика «Дженоа» сейчас направлена на омоложение состава.
Руслан дал очень много команде для того, чтобы спокойно сохранить место в элите.
– Малиновский станет игроком турецкого «Трабзонспора». Правильный ли выбор сделал украинский полузащитник?
– Скорее всего, уход связан с возможностью финансово выгодного предложения по зарплате из Турции, да и сам чемпионат менее напряженный, чем итальянский, там можно поиграть на хорошем уровне еще несколько сезонов.
Выбор игрока в этом возрасте – вероятнее всего, возможность заработать в конце карьеры и при этом не уезжать далеко из Европы, тем более сейчас, в это непростое время и с маленькими детьми – это важный фактор.
– Не было бы лучше, если бы Малиновский остался в итальянском футболе, где он провел лучшие годы своей карьеры?
– Безусловно, лучший период футбольной карьеры Руслана – это выступления в Серии А, это его чемпионат, здесь у него хорошая пресса и репутация среди коллег и тренеров.
Думаю, остаться в Италии Руслан мог бы, возможно, в другом клубе Серии А, где он снова смог бы быть полезным, но, пожалуй, уровень финансовых предложений не совсем тот, который смогли предложить турки, – рассказал скаут.
Малиновский защищал цвета «Дженоа» с 2023 года. В футболке итальянского клуба украинский полузащитник провел 74 матча, забил десять голов и отдал восемь результативных передач.
