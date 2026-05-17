В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Кристал Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 17:00.



Брентфорд



«Пчелы» проводят действительно очень хороший сезон, особенно учитывая состояние, в котором оказалась команда летом. Тем не менее, Кит Эндрюс, кажется, выжал из этого коллектива максимум – за 36 поединков Премьер-лиги «Брентфорд» набрал 51 балл, что пока позволяет ему находиться на 8-м месте турнирной таблицы. И от топ-6, и от 12-й позиции клуб отделяет всего 4 очка.



В Кубке Англии лондонцам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, однако на этой стадии коллектив в серии послематчевых пенальти потерпел поражение против «Вест Хема».



Кристал Пэлас



Довольно средний сезон проводят «орлы» в национальном чемпионате. После 36 туров Премьер-лиги на балансе лондонцев есть 44 очка, благодаря которым они находятся на 15-й строчке общего зачета. Однако расстояние от зоны вылета уже безопасно – 8 баллов за 2 поединка до завершения соревнований. Кубок Англии «Кристалл Пэлас» покинули на стадии 1/32 финала после поражения против «Максфилда».



В Лиге конференций англичанам удалось переиграть «Зринские», «АЕК Ларнака», «Фиорентину» и донецкий «Шахтер» и квалифицироваться в финал, где их ждет противостояние с «Райо Вальекано».



Личные встречи



В последних 5 играх между клубами царит равновесие – каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 поединок завершился вничью.



Интересные факты

«Кристал Пэлас» проиграл в 4/5 предыдущих выездных матчах.

За последние 9 матчей «Брентфорд» победил только дважды.

В предыдущих 9-х матчах «Кристалл Пэлас» сохранили ворота сухими только 1 раз.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.66 по линии БК betking.