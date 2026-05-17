Футболист Динамо покинет команду. Его ждет известный испанский клуб
Цитаишвили может продолжить карьеру в «Вильярреале»
Грузинский вингер Георгий Цитаишвили из-за проблем с глазом не смог сыграть в последнем матче сезона против «Ниццы».
Вингер, принадлежащий «Динамо» Киев, не смог попрощаться с болельщиками на поле – он точно покинет «Мец».
Ожидается, что в Украину Цитаишвили также не вернется, его контракт с киевлянами истекает летом.
В нынешнем сезоне грузин провел 33 матча, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
По информации источника, карьера футболиста может продолжиться в Испании – интерес к нему проявляет «Вильярреал».
