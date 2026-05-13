13 мая 2026, 20:48
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость

«Мец» не планирует продлевать сотрудничество с Цитаишвили

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Французский «Мец» летом покинут сразу несколько футболистов.

По информации источника, клуб на правах свободных агентов покинут Коффи Куао, Жан-Филипп Гбамен и Фоде Балло-Туре.

Кроме того, заканчиваются аренды еще трех игроков, с которыми клуб расстанется. Речь идет о Лукасе Мишале («Монако»), Георгии Цитаишвили («Динамо» Киев) и Бубакаре Траоре («Вулверхэмптон»).

В этом сезоне в активе Цитаишвили 35 матчей, три гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили не планирует возвращаться в «Динамо» и летом станет свободным агентом.

Дмитрий Олийченко Источник: L'Equipe
так Мец напряму вилетів в Л2
Так ему и надо
